Chelsea | ufficiale l’arrivo Frank Lampard | l’inglese sostituirà Sarri sulla panchina dei

Chelsea - ufficiale : Frank Lampard è il nuovo allenatore : Dopo un lungo corteggiamento, il Chelsea è riuscito a portare a termine l’obiettivo: assicurarsi Frank Lampard in panchina. I blues hanno infatti ufficializzato l’ingaggio dell’ex centrocampista come nuovo allenatore. L’inglese sostituisce Maurizio Sarri e torna a Londra dopo aver vissuto pagine indimenticabili da calciatore. “Frank Lampard è il nuovo head coach. Uno dei più grandi giocatori della nostra ...

Ufficiale - il Chelsea riscatta Kovacic : le cifre : Kovacic Chelsea – Mateo Kovacic si trasferisce al Chelsea a titolo definitivo. Il club londinese ha esercitato il diritto di riscatto per il centrocampista croato, che dopo una stagione in prestito dal Real Madrid sarà a tutti gli effetti un calciatore dei “Blues”. Chelsea e Real Madrid hanno comunicato la chiusura dell’operazione attraverso un comunicato […] L'articolo Ufficiale, il Chelsea riscatta Kovacic: le cifre è stato ...

UFFICIALE – Il Chelsea scarica Higuain : il comunicato : Higuain, il Chelsea non lo riscatta L’attaccante argentino Gonzalo Higuain non è stato riscattato dal Chelsea, lo rende noto il club britannico con un comunicato UFFICIALE. Futuro incerto per il pipita che al momento non sembra essere nei piani del suo ex allenatore Sarri e tantomeno del club bianconero che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Le uniche ipotesi sono l’Atletico e quella della Cina. Il Chelsea con un ...

UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juve! Il comunicato del Chelsea : Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico bianconero Adesso è UFFICIALE Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve, c’è il comunicato UFFICIALE del Chelsea: La Juventus ed il Chelsea hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri, Marina Granovskaia, ha dichiarato: “Durante i colloqui che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare ...

Chelsea - ufficiale l’addio di Eden Hazard : il belga saluta club e tifosi con un dolce messaggio sui social : Il talento belga ha salutato il Chelsea con un lungo post su Instagram, rivivendo i momenti più belli vissuti in maglia blues Eden Hazard è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid, il club spagnolo ha reso noto il suo acquisto nella serata di ieri, piazzando il secondo colpo di questo mercato dopo quello di Jovic. AFP/LaPresse Una notizia a cui ha fatto seguito il saluto del giocatore belga al Chelsea, un lungo post su Instagram ...

UFFICIALE – Europa League - finale Chelsea-Arsenal : arbitra un italiano! La designazione : Gianluca Rocchi arbitrerà la finale di Europa League Chelsea-Arsenal Il Comitato arbitrale UEFA ha annunciato oggi che la finale di UEFA Europa League 2019 tra Chelsea e Arsenal sarà arbitrata da Gianluca Rocchi. Il match si giocherà mercoledì 29 maggio (alle 23.00 locali/21.00CET) al Baku Olympic Stadium. Per Rocchi che è arbitro internazionale dal 2008, questa sarà la prima finale di UEFA Europa League. Per la finale ...