Catania | padre mostro abusa la figlia disabile | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 4 luglio 2019) Pina Francone Un uomo di 60 anni avrebbe violentato sessualmente in modo sistematico lacon problemi mentali Un, per anni, hato sessualmente dellaed è statodai. La vicenda ae il genitore-è un uomo di 60 anni, mentre la vittima degli abusi è, oggi, una ragazza di 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura etnea, hanno portato alla luce le violenze commesse dal genitore dal 2015 a oggi. L'uomo, approfittando dello stato di disabilità intellettiva della, la violava sessualmente e in modo sistematico. Dunque, affinché non denunciasse le violenze, la giovane riceveva continue minacce e percosse. Stesso trattamento riservato alla moglie, anche lei affetta da patologie mentali, ma è stata proprio la donna a segnalare i brutali atteggiamenti del compagno. Dopo quella prima denuncia, la ragazza era ...

