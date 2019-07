Cari Presidenti secessionisti | dite la verità sulle autonomie

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Caro Presidente Zaia, caro Presidente Fontana, Caro Presidente Bonaccini, raccontate la verità. Basta prese in giro degli italiani. La verità è scritta nei testi che avete concordato prima con il Governo Gentiloni, ora con il Governo Conte: volete più risorse per le “vostre” Regioni a scapito di tutte le altre.Per Veneto e Lombardia, vi coprite dietro un quesito referendario talmente generico da essere ecumenico e comunque fonte impropria di legittimazione, data la portata nazionale delle conseguenze e la restrizione territoriale degli aventi diritto al voto.La vostra pretesa rimane radicalmente contraddittoria con la nostra Costituzione, nonostante le sciagurate modifiche del 2001 al Titolo V. Il vostro obiettivo non è maggiore efficienza a parità di risorse utilizzate per le 23, 20 e 15 competenze che rivendicate. Il vostro ...

