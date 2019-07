Caos Procure | spunta un altro nome | a cena con Pm Palamara anche Claudio Ranieri

Caos Procure - Bonafede : via gattopardismo : 16.38 "Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, soltanto il 35% dei cittadini si fida della magistratura, il 10% non sa, il 55% dichiara di non fidarsi. Lo scandalo che ha investito il CSM ha peggiorato gravemente la situazione". Così il ministro della Giustizia,Bonafede,su Fb. Quindi sottolinea: ora serve "ripartire senza incertezze,tutti consapevoli della necessità di recuperare la credibilità e l'autorevolezza ...

Caos Procure - Greco : no a logiche romane : 17.05 Il procuratore di Milano Francesco Greco, nel commemorare Walter Mapelli, il procuratore di Bergamo morto lo scorso aprile, commenta la bufera sul Csm partita dall'inchiesta sull'ex presidente dell'Anm, Palamara. Ed esprime sconcerto per le "logiche" romane. Riferendosi proprio alla nomina di Mapelli a Bergamo, Greco ha detto: quel "mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci ...

Caos Procure - il Pg della Cassazione : "Sospendere Palamara da funzioni e stipendio" : Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio per Luca Palamara: lo ha chiesto il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio a seguito dell’inchiesta sull’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, inchiesta che verte sulle nomine dei vertici delle procure, per una bufera che ha investito anche il Consiglio superiore della magistratura (Csm). Luca Palamara si ...

Caos Procure - Pg Cassazione : "Sospendere Palamara da funzioni e stipendio" : Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio per Luca Palamara: lo ha chiesto il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio a seguito dell’inchiesta sull’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, inchiesta che verte sulle nomine dei vertici della procure, per una bufera che ha investito anche il Consiglio superiore della magistratura (Csm). Luca Palamara si ...

Caos Procure - il procuratore generale chiede la sospensione da funzioni e stipendio di Palamara : Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, titolare dell’azione disciplinare nei confronti di Luca Palamara ha chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del pubblico ministero di Roma. Palamara è indagato a Perugia con l’accusa di corruzione e le intercettazioni che lo hanno visto protagonista sono alla base del terremo...

Caos Procure - pg Cassazione chiede sospensione Palamara da funzioni e stipendio : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a...

Caos Procure - pg Cassazione chede sospensione Palamara da funzioni e stipendio : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di Luca Palamara, l'ex presidente della Anm indagato a...

Caos Procure : Morosini - 'stragrande maggioranza pm lontana da certe logiche' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Sarebbe ingeneroso e sganciato dalla realtà immaginare che tutti i magistrati delll'ufficio del pubblico ministero si comportino secondo certe logiche, direi che la stragrande maggioranza di loro ha un modo di impostare la loro attività che è lontana anni luce da cert

Caos Procure : Morosini - 'preoccupante il linguaggio emerso da intercettazioni' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Non è giusto che uno come me, che è stato fino a nove mesi fa al Consiglio superiore della magistratura, faccia una valutazione sul Csm e sui consiglieri, ma mi hanno molto colpito certi stili comportamentali e certe espressioni che sono emersi. Il linguaggio ascoltat

Caos Procure - Luigi Di Maio attacca il Pd : “È la loro P2. È sconcertante - vengono i brividi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il Pd per il Caos procure e per lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana e riguardato anche alcuni esponenti dem: "sconcertante. Sto leggendo, come tutti, le intercettazioni telefoniche e vengono i brividi. Anche stavolta il peggio, a quanto si legge, lo ha dato il Pd. Se tutto sarà confermato siamo alla P2 del Pd”.Continua a leggere

Caos Procure - gli italiani vogliono la politica separata dalla magistratura. Senza se e senza ma : Nonostante la caoticità, la strumentalità, la fumosità e il parlar d’altro di troppi commentatori dai giornaloni e dai salotti tv fotocopia a proposito del “Caos procure” o “bufera sulle toghe”, quasi sempre per raggiungere fini opposti a quelli enunciati di una giustizia indipendente dalla patologica contiguità con la politica, sembrerebbe che gli italiani si siano fatti qualche idea abbastanza chiara dei rapporti ...

Caos Procure - ecco le nuove rivelazioni : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - di Elvira Terranova Per "Sebastiano Ardita...è bianco o è nero…un talebano!". Non solo trame, ma anche giudizi espressi nei confronti di altri componenti nelle conversazioni, registrate nelle riunioni intercettate tra politici e magistrati nell'indagine sul pm Luca Pal

Caos Procure : intercettazioni - Ferri e Spina 'Ardita è un talebano' (2) : (AdnKronos) - Il gruppetto da un lato voleva sfruttare il rigore di Ardita - inconsapevole della strumentalità dell’esposto Fava - per approfondire la vicenda in prima commissione e definirla in fretta. Ma Luigi Spina invece vuole frenare per tenere il fascicolo aperto più a lungo possibile: "C’è Se

Caos Procure : intercettazioni - Ferri e Spina 'Ardita è un talebano' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Per “Sebastiano Ardita...è bianco o è nero…un talebano!”. Non solo trame, ma anche giudizi espressi nei confronti di altri componenti nelle conversazioni registrate nelle riunioni intercettate tra politici e magistrati nell’indagine sul pm Luca Palamara e sul Csm che h