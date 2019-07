Canon chiede finanziamenti online per produrre una fotocamera che ricorda la GoPro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019)intende avviare una campagna di finanziamento su Indiegogo per quella che definisce la “definitiva da usare ovunque”. Si chiamaIVY REC e dalla descrizione potrebbe essere una futura concorrente della. Viene definita come un prodotto “leggero, compatto e robusto”, antiurto, impermeabile fino a 30 minuti in immersione a una profondità massima di un metro. Quel che è certo è che ha un aspetto decisamente inusuale: sembra una chiavetta USB con un moschettone incorporato per agganciarla, ad esempio, ai vestiti. FashionTech, l’occasione per le startup che rivoluzioneranno la moda Le informazioni per ora sono poche: si sa che sarà dotata di un sensore CMOS pollice da 13 megapixel, capace di registrare video a 1080p fino a 60 fotogrammi al secondo e catturare immagini ...

