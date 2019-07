Canoa slalom | Europei Junior Under23 Liptovsky Mikulas 2019 | sei gli azzurri che accedono

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : il fine settimana che resterà nella storia italiana di questo sport : Tre vittorie in cinque anni, altre tre in due giorni: è la meraviglia dello sport, che tra sabato e domenica ha visto l’Italia della Canoa slalom scrivere certamente la pagina più splendente della propria storia, ma mettere anche una pietra miliare a livello internazionale: le vittorie di sabato di Stefanie Horn nel kayak e di Roberto Colazingari nella canadese, e quella di domenica di Giovanni De Gennaro nel kayak resteranno per sempre un ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/Under23 Cracovia 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 18 gli azzurrini in Polonia : Dal 16 al 21 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Mondiali Junior/Under23 di Canoa slalom: l’Italia schiererà al via ben 18 azzurrini. Tra gli Under 23 ci sarà ovviamente Jakob Weger, campione uscente, che sarà affiancato nel kayak maschile da Marco Vianello e Davide Ghisetti, mentre nella canadese maschile Saranno al via Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi. Non ci Saranno azzurre tra le Under 23, mentre nella ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : trionfo di Giovanni De Gennaro nel kayak maschile! Tris azzurro MEMORABILE dopo Horn e Colazingari! : Apoteosi dell’Italia della Canoa slalom nelle acque slovene: nella tappa di Coppa del Mondo di Tacen, dopo i successi di ieri di Stefanie Horn nel kayak femminile e quello di Roberto Colazingari nella canadese maschile, oggi arriva il sigillo di Giovanni De Gennaro nel kayak maschile. L’azzurro mette in fila tutti gli avversari e regala all’Italia il terzo successo in un fine settimana storico per tutto il movimento. ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : Italia in trionfo! Roberto Colazingari si impone nel C1 - Stefanie Horn vince nel K1 : Giornata storica per l’Italia della Canoa slalom. A Tacen, nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo, arriva una memorabile doppietta azzurra con Roberto Colazingari che trionfa nel C1 e Stefanie Horn che fa altrettanto nel K1. Un risultato davvero straordinario per il nostro movimento, che dopo una serie di prestazioni sotto le aspettative, riesce finalmente a tornare grande protagonista, con addirittura due atleti sul gradino più alto ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : in semifinale anche Chiara Sabattini - Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi! : Dopo i quattro della sessione mattutina, altri tre azzurri passano alle semifinali della tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom che si svolge a Tacen, in Slovenia: superano le qualifiche Chiara Sabattini nella canadese femminile e Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi nel kayak maschile, specialità nella quale viene eliminato Marcello Beda, tradito in entrambe le discese da un tocco di palina. Nel kayak maschile nella prima discesa (30 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : Stefanie Horn è la migliore in qualifica - pass diretto anche per Colazingari - Ivaldi e Cipressi : È iniziata a Tacen, frazione della cittadina slovena di Ljubljana, la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Nella sessione mattutina di questa prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni di due delle quattro specialità in programma. Andiamo quindi a scoprire i risultati. Nel K1 femminile grande prestazione di Stefanie Horn, che realizza il miglior tempo nella prima run di qualifica. La 28enne azzurra ha fatto ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : l’Italia cala di nuovo gli assi - ma la competizione sarà durissima : Domani scatterà la tappa di Tacen, in Slovenia, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Canoa slalom: l’Italia, dopo una settimana all’insegna della linea verde in quel di Bratislava, tornerà in campo con i titolarissimi. Saranno otto gli azzurri in gara nelle specialità olimpiche, convocato anche Christian De Dionigi soltanto per l’extreme slalom. Ci saranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi nel kayak maschile, assieme a ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : la linea verde non premia l’Italia - si torna in gara con i veterani : Non paga dividendi la scelta dell’Italia di portare a Bratislava, in Slovacchia, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, sette ragazzi quasi tutti Under 23: soltanto Marco Vianello riesce a centrare la semifinale, nel kayak maschile, mentre tutti gli altri restano fuori i qualifica. Certamente la gara sarà servita agli azzurrini per fare esperienza internazionale, e va detto anche che nella canadese maschile nella ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : Marco Vianello si ferma in semifinale - vittorie di Andrej Malek e Claire Jacquet : Si conclude senza soddisfazioni azzurre la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom, che si è svolta a Bratislava (Slovacchia). L’Italia si presentava a questo appuntamento con una formazione molto giovane e quindi non ci si poteva aspettare comunque dei grandi exploit. Nel K1 Marco Vianello, unico italiano qualificato in semifinale, è stato eliminato, chiudendo al 32° posto con un ritardo di 58.87 dalla vetta. L’atleta del ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : successi di Franz Anton e Corinna Kuhnle : Prima giornata di finali senza l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, con gli azzurri della canadese maschile e del kayak femminile tutti fuori nelle eliminatorie di ieri. A Bratislava, in Slovacchia, si registrano le affermazioni del tedesco Franz Anton e dell’austriaca Corinna Kuhnle. Nella canadese maschile successo del tedesco Franz Anton, che completa il percorso in 96.02 e gela il pubblico di casa, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : linea giovane per l’Italia - selezioni interne per altri Paesi : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Bratislava, in Slovacchia, per la seconda prova stagionale: tanti i grandi nomi al via di questa tappa, mentre l’Italia si presenta con una formazione molto giovane. Nel kayak maschile riposeranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, trio tutto nuovo per gli azzurri, mentre nella canadese femminile Chiara Sabattini ritorna in gara dopo gli Europei e sarà l’unica azzurra, così come nel kayak ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : bottino magro per gli azzurri - arrivano solo due finali nelle acque inglesi : bottino magro per l’Italia della Canoa slalom, che dopo gli Europei non esaltanti, raccoglie appena due finali nella prima tappa di Coppa del Mondo, disputata a Lee Valley: nono posto per Raffaello Ivaldi nella canadese e Stefanie Horn nel kayak. Fuori di poco dai magnifici dieci nel kayak Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro, ancora lontana invece la canadese femminile. La musica non cambierà a Bratislava, in Slovacchia, dove si gareggerà ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : eliminati in semifinale tutti i ragazzi del kayak e Marta Bertoncelli : Non ci saranno italiani in gara nelle ultime due finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: nel kayak maschile Zeno Ivaldi è il primo degli esclusi, mentre Giovanni de Gennaro resta fuori per meno di mezzo secondo, infine Christian De Dionigi è condannato da un salto di porta. Nella canadese femminile Marta Bertoncelli compie una discesa troppo lenta e viene esclusa dalla finale. Nel kayak maschile beffa per Zeno Ivaldi, 11° è ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : vanno in finale Raffaello Ivaldi nella canadese e Stefanie Horn nel kayak! : Ottime notizie giungono per l’Italia dalla tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom di Lee Valley, in Gran Bretagna: vanno in finale Raffaello Ivaldi nella canadese maschile e Stefanie Horn nel kayak femminile. Purtroppo viene eliminato Roberto Colazingari, che non prenderà parte all’atto conclusivo previsto nel primo pomeriggio odierno. nella canadese maschile passa in finale Raffaello Ivaldi, che fa segnare il settimo crono in ...