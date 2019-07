Calendario Liga svelato | subito Athletic-Barcelona | Clasico a ottobre

lanotiziasportiva

(Di giovedì 4 luglio 2019) Lamostra le gare per la prossima stagione: Real Madrid e Barcellona si sfideranno ae marzo.“powered by Goal”E’ stato annunciato ildella2019/2020 al via il prossimo 18 agosto. Pronti via, il Barcellona dovrà vedersela in casa del Bilbao per una sfida decisamente complicata con cui iniziare il cammino da Campione in carica. Il Real Madrid se la vedrà invece con il Celta, mentre l’Atletico ospiterà il Getafe.La grande attesa era ovviamente però relativa alle date del: il grandioso match tra Real Madrid e Barcellona si giocherà il 27per la gara d’andata e il primo marzo per quanto riguarda la sfida di ritorno. Il Derby di Madrid invece sarà già a settembre, con Atletico e Blancos a confronto il 29 (ritorno il 2 febbraio).Dopo la deludente stagione del Real Madrid sarà interessante seguire la nuova lotta per il titolo, ...

