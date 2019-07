Calciomercato PSG | Guerreiro per la fascia | 15 milioni al Dortmund

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Si raffredda la pista Bonucci-Psg - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

Calciomercato MILAN NEWS/ Chiesti 50 milioni al Psg per Donnarumma - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, il Gruppo Elliott avrebbe chiesto 50 milioni di euro al Paris Saint German per Gigio Donnarumma., ultime notizie,

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

Calciomercato Juventus – Nuovo addio per Bonucci? Il PSG tenta il difensore bianconero : Il PSG pronto a portare Leonardo Bonucci a Parigi: dopo un anno dal suo ritorno, il difensore potrebbe nuovamente lasciare la Juventus Dopo gli acquisti di Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe trovarsi ad avere a che fare con un’importante cessione. Il PSG, alla ricerca di un centrale d’esperienza e di caratura mondiale, avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci. Il difensore, tornato a Torino da appena un ...

Calciomercato Milan - Donnarumma verso il Psg : Areola la contropartita : Calciomercato Milan – Finalmente decolla il Calciomercato del Milan, sta per andare in porto una trattativa importante in uscita. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione in diretta ‘Speciale Calciomercato’, il Psg torna all’assalto del portiere Donnarumma, valutazione di 50 milioni di euro cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, estremo difensore del club francese. Dopo ...

Calciomercato PSG - svelato il costo dell’operazione Mbappé : la cifra è eclatante : L’Equipe ha fatto luce sull’operazione che ha portato al Psg l’ex attaccante del Monaco Kilyan Mbappé: la cifra per il cartellino è astronomica. Mbappé è stato preso in prestito con diritto di riscatto per un costo complessivo di 180 milioni: 145 di cartellino e 35 di bonus. Il Monaco riceverà il pagamento dei bonus in tutti i casi tranne nell’ipotesi in cui Mbappé vada a scadenza con i parigini e venga ceduto a ...

Calciomercato - dalla Serbia : Milinkovic-Savic sarebbe vicino al Psg : Uno degli uomini più desiderati degli ultimi anni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic, in queste ultime ore sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Secondo quanto raccolto dal portale serbo sport.blic, quotidiano molto legato alle vicende dei propri connazionali, i campioni di Francia sarebbero disposti a versare una cifra vicina agli 80 milioni di euro nelle casse della Lazio per accaparrarsi il talentuoso ...

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic vicino al PSG : ecco l’offerta del club parigino : Milinkovic-Savic vicino a lasciare la Lazio: il centrocampista serbo sarebbe finito nel mirino del PSG che offre 80 milioni ai biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio sono destinati a dirsi addio, o almeno sembra essere così. Stando a quanto riporta il portale serbo Blic Sport, il centrocampista biancoceleste sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste di Claudio Lotito. ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato - il Psg fa spesa in Italia : nel mirino Milinkovic-Savic e Tonali : Da qualche settimana Leonardo è il nuovo direttore sportivo del Psg. Il brasiliano lavora già sul mercato e vuole fare spesa in Italia, specialmente per il centrocampo: nel mirino Milinkovic-Savic e Tonali. Per il talento del Brescia, impegnato all’Europeo Under 21, è pervenuta un’offerta da 30 milioni. L’altro nome caldo in queste ore è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio, seguito anche ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Calciomercato Juventus - cessione vicina : incontro a Parigi col PSG : Calciomercato Juventus – Una mossa a sorpresa, una possibile novità di mercato nel futuro prossimo della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Vecchia Signora starebbe lavorando col Psg a uno scambio piuttosto ‘pesante’ per la caratura dei giocatori coinvolti: Douglas Costa a Parigi, Marquinhos a Torino. Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di Calciomercato. […] More

Calciomercato PSG - Mbappé sogna il Real Madrid : i blancos però non hanno intenzione di esporsi : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto percepire alla proprietà di volersi trasferire al Real Madrid, trovando però un muro dall’altro lato Il Real Madrid potrebbe essere la prossima destinazione di Kylian Mbappè, l’attaccante francese infatti sogna di trasferirsi in Spagna e lo ha fatto capire anche al Paris Saint-Germain. LaPresse/EFE Lo sceicco Nasser però ha scelto di fare orecchie da mercante, dal momento che ...