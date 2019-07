CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS Liverpool su Koulibaly | James Rodriguez | Ultime notizie

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ Bivio Insigne : resta o va via? - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Icardi possibile sorpresa? Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

CALCIOMERCATO - tutte le trattative del giorno – Nome nuovo per l’attacco dell’Inter - il Napoli è scatenato : la Roma ‘italiana’ : Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deRomanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non ...

CALCIOMERCATO - Veretout vicino alla chiusura con una squadra italiana - non è il Napoli - la situazione : Potrebbe essere giunta ad un passo dalla conclusione la corsa che porta a Jordan Veretout. Il centrocampista è stato nelle ultime settimane al centro numerose voci di Calciomercato che l’hanno voluto vicino prima al Napoli, poi al Milan ed infine alla Roma e, a quanto pare, si potrebbe essere arrivati ad una svolta decisiva. I dirigenti della Fiorentina, dopo aver incontrato nella giornata di martedì il Milan, nelle scorse ore hanno avuto ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - il punto : la verità su James Rodriguez - Lozano e Insigne : Calciomercato Napoli – Il Napoli attende novità sul fronte James Rodriguez. Dalla Spagna danno l’affare per fatto. Altri nomi caldi in entrata e in uscita sono Lozano e Insigne. Nelle scorse settimane si è parlato del messicano del Psv come alternativa al colombiano del Real Madrid. Anche Aurelio De Laurentiis ha smentito il possibile doppio colpo in entrata. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Napoli potrebbe ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - potrebbe essere sacrificato Insigne per arrivare a James e Lozano : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre della Serie A hanno iniziato a piazzare i primi acquisti e, tra le squadre più attive, vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale ha già ufficializzato due importanti acquisti per rinforzare l'assetto difensivo, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas. Il primo è costato alla società partenopea una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Per il secondo, ...

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ Per James si può chiudere a 42 milioni - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie mercoledì 3 luglio: indiscrezioni, voci e trattative in entrata e in uscita dell'estate partenopea.

CALCIOMERCATO mercoledì 3 luglio : Bayern su Cancelo. Milan-Veretout - stretta finale. Napoli su Elmas : Calciomercato 3 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi mercoledì 3 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Bayern Monaco sarebbe piombato con forte decisione su Cancelo. Il terzino portoghese, valutato circa 60 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo del club tedesco. La Juve mediterà il da […] L'articolo Calciomercato mercoledì 3 luglio: ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - più vicino l’accordo per James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – James Rodriguez è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, per il quale le distanze sono ridotte. I partenopei insistono per il prestito con obbligo di riscatto, il Real Madrid vorrebbe subito la cessione per 42 milioni. Nelle ultime ore, però, i due club si sarebbero avvicinati e filtra ottimismo circa la riuscita dell’operazione. Calciomercato ...

CALCIOMERCATO NAPOLI News/ Rog nel mirino della Fiorentina - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI - ultime notizie : Calciomercato Napoli, ultime notizie Il punto sul Calciomercato estivo del Napoli: acquisti e cessioni aggiornati al 1° Luglio 2019. Calciomercato Napoli: Acquisti Tutto fatto per il grande colpo: Kostantinos Manolas è un giocatore del Napoli. Il difensore greco è stato acquistato dalla Roma per 36 milioni di euro e andrà a formare, assieme a Koulibaly, una delle coppie difensive più temibili in circolazione. Riscattato Alex Meret ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ AD Bologna : 'Pulgar? Vogliamo tenerlo!' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per la sinistra spunta il nome di Tierney - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie martedi 2 luglio 2019: tutte le voci, le indiscrezioni e le trattative sulle operazioni dell'estate.

CALCIOMERCATO NAPOLI : dopo Manolas ora si punterebbero Lozano - Veretout e James : Il Calciomercato estivo è ufficialmente aperto. I club della Serie A hanno iniziato le trattative per acquistare i giocatori che hanno osservato durante l'intera stagione calcistica e che ritengono adatti alla propria squadra. Tra le società più attive in Italia vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, la società partenopea ha messo a segno un altro importante colpo in ...

CALCIOMERCATO NAPOLI news/ Il Real vuole Fabian Ruiz : è incedibile - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, ultime notizie martedi 2 luglio 2019: tutte le voci, le indiscrezioni e le trattative sulle operazioni dell'estate.