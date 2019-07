Calciomercato Milan news Stallo per Gigio Donnarumma | Ultime notizie

Calciomercato Milan - Mariano Diaz offerto dal Real Madrid : Il Real Madrid ha proposto Mariano Diaz al Milan: l’attaccante è considerato un esubero dai blancos, i rossoneri continuano a sognare anche Ceballos.“powered by Goal”Asse caldo tra Milan e Real Madrid. Completata l’operazione per portare in rossonero Theo Hernandez, con il trasferimento del giocatore che verrà ufficializzato a breve, il Diavolo è rimasto in contatto con le merengues per parlare ancora una volta di Dani ...

Calciomercato Milan – Due nomi nuovi - spuntano le idee Nastasic e Mariano Diaz : preso un portiere : Il Milan inizia a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos. Il Real Madrid ha aperto al prestito secco, mentre il Milan vuole il diritto di riscatto e non intende prendere calciatori che poi non diventeranno suoi. Ecco perché con il Real Madrid si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : fatta per Hernandez - ora Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: fatta per Hernandez, ora Veretout Dopo il provvedimento disciplinare che l’UEFA gli ha imposto, per il Milan è tempo di costruire la nuova squadra da mettere a disposizione del neo allenatore Marco Giampaolo. I rossoneri sono attualmente una delle squadre più attive sul mercato e di seguito vi riportiamo le ultime notizie in merito. Calciomercato Milan: Il problema dell’ufficialità Per ...

Lazio - Tare ‘si confessa’ : Calciomercato - obiettivi e quei contatti con il Milan… : Parla della ‘sua’ Lazio, del Milan, per cui è stato vicino a firmare, e di tanti altri argomenti. Non è solito esporsi pubblicamente Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ma è intervenuto telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore (Lucca). IL CAMPIONATO – “Non trascurerei il Milan di Maldini e Bonan, la Roma ha scelto di punTare su un allenatore interessante. L’Inter sta ...

