Calciomercato | le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan | asse attivo

(Di venerdì 5 luglio 2019) DUEPER IL– Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è valutato 20 milioni dai Reds. Ecco spuntare allora un nome già accostato al Diavolo in tempi recenti: Matija Nastasić. Lo Schalke, proprietario del cartellino dell’ex Fiorentina, potrebbe così farsi “perdonare” di aver soffiato Kabak ai rossoneri. Nella trattativa potrebbe entrare anche Ricardo Rodriguez. (L’ARTICOLO COMPLETO)GENOA-TORINO – Torino alla carica per Kouamé, come parziale contropartita potrebbe rientrare Gustafson ...

