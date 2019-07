Calciomercato | Arnautovic verso la Cina | offerte da 40 milioni per lui

lanotiziasportiva

(Di giovedì 4 luglio 2019) Markopotrebbe presto lasciare il West Ham per approdare in. Ad attenderlo un ricco quadriennale da oltre 10a stagione.“powered by Goal”Markoè uno dei grandi protagonisti di questa finestra estiva di. Il nome dell’attaccante austriaco infatti nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club e a quanto pare, adesso è realmente ad un passo il suo trasferimento in.Come riportato in Inghilterra da Sky Sports, l’ex giocatore dell’Inter (nel 2010 è sceso in campo pochissimo nella sua unica stagione in nerazzurro, ma è comunque tra coloro che hanno completato il Triplete) sarebbe arrivato ad una rottura con il West Ham e alla base della situazione che si è venuta a creare c’è proprio la sua volontà di giocare nel campionato cinese.A gennaio, ma anche nei giorni scorsi, si è parlato dida 22di euro ...

interchannel_ : #Calciomercato #Arnautovic - ' #Inter? Tornerei di certo. Il #Triplete momento top della mia carriera'. Sull' austr… - calciomercatoit : ?? #Inter, senti #Arnautovic! ??#CMITmercato - internewsit : Arnautovic: 'Sto bene al West Ham ma tornerei di certo all'Inter. Ricordo...' - -