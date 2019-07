Calcio,le azzurre ricevute al Quirinale

Le, 9 mesi dopo le celebrazioni per i 120 anni delle Figc, sono tornate alper ricevere i complimenti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le,con la ct Milena Bertolini,erano accompagnate dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal numero uno della Figc,Gabriele Gravina. "Non sappiamo chi vincerà tra Stati Uniti e Olanda-ha detto Mattarella-, ma voi avete vinto il Mondiale in Italia. Avete conquistato l'opinione pubblica e acceso i riflettori in maniera non più revocabile sulfemminile".(Di giovedì 4 luglio 2019)