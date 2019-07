Calcio | la Nazionale femminile ricevuta al Quirinale da Mattarella

Chi è Paolo Nicolato : il nuovo ct della Nazionale Under 21 di Calcio : Chi è Paolo Nicolato: il nuovo ct della Nazionale Under 21 di calcio Paolo Nicolato è un allenatore italiano con una lunga esperienza in fatto di Nazionale. Nato a Lonigo in provincia di Vicenza, il 21 dicembre 1966, il tecnico nella sua lunga carriera ha allenato sia il Chievo che il Lumezzane. E negli ultimi anni, prima di approdare agli azzurri dell’Under 21, è stato allenatore della Nazionale Under 18, Under 19 e Under 20. Paolo ...

Calcio - Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Ripartire dopo la delusione dell’Europeo l’obiettivo principale : dopo le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta di Paolo Nicolato come nuovo allenatore della Nazionale Under 21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’Under 20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Il tecnico vicentino ...

Calciomercato - le notizie di oggi -Il futuro di Higuain - attivissime Inter e Sassuolo - la Nazionale svincolati : JUVE TRA RABIOT, POGBA E… Higuain – In attesa di buone nuove per la questione De Ligt, i bianconeri si concentrano sul centrocampo. Per uno che arriva, Rabiot (sbarco a Torino e domani le visite mediche), un altro che potrebbe arrivare, Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno ...

Gigi Di Biagio si dimetterà da allenatore della Nazionale di Calcio under 21 : L’allenatore della Nazionale di calcio maschile under 21, Gigi Di Biagio, ha annunciato martedì in conferenza stampa a Coverciano le sue dimissioni dopo sei anni di incarico. Di Biagio ha deciso di dimettersi dopo la deludente eliminazione dell’Italia agli Europei

La Nazionale di Calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei : La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei di calcio per via del pareggio di stasera fra Romania e Francia. La Nazionale italiana aveva disputato la sua ultima partita del girone sabato sera, vincendo 3-1 contro il

Il Calcio è uno sport da maschi? Come e quanto la Nazionale Femminile sta ribaltando gli stereotipi : La storia del calcio Femminile ha molto da insegnare a chi ancora considera questo sport Come prettamente maschile.Il calcio...

Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...

Calcio – Luis Enrique lascia la Nazionale spagnola per problemi personali : ecco il sostituto : Luis Enrique lascia la panchina della Nazionale spagnola: ecco chi prenderà il suo posto alla guida della Roja Clamorosa sorpresa dalla Spagna: Luis Enrique lascerà la Nazionale spagnola. E’ questa l’anticipazione della stampa iberica che ha spiegato che presto il presidente della FederCalcio spagnola, Rubiales, annuncerà in conferenza l’addio del ct. Luis Enrique lascia la panchina spagnola per problemi personali, così ...

Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di Calcio : Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di calcio. Lo ha annunciato il presidente della federazione spagnola Luis Rubailes durante una conferenza stampa. Secondo Rubailes è stato lo stesso Luis Enrique a dimettersi per via di un grave

No - il dibattito no. Se il Calcio femminile entra nella Casa internazionale delle donne : Se oggi siamo qui a scrivere di mondiali femminili e a festeggiare i 5 gol dell'Italia contro la Giamaica è perché mai prima d'ora il calcio italiano è sembrato così tanto un affare per donne. Ci piacerebbe immaginare quelli che da sempre seguono le vicissitudini dell'altra metà del pallone vivere i

Lettera aperta di una giovane donna - amante del Calcio - sulla vittoria della nazionale femminile : Il calcio è uno sport paritario. Ne sono sempre stata convinta. Nata nel 1991, in un mondo diverso da quello in cui era stata tirata su mia madre, sono cresciuta con la passione per il calcio, guardando con ammirazione ai suoi grandi miti. Uno fra tutti, Pelè. Lui, più degli altri, per me incarnava l’essenza stessa del calcio: la possibilità. Pelè rappresentava il riscatto, la speranza, l’idea di ...

Nazionale di Calcio femminile - il fidanzato del portiere Laura Giuliani : “Ai Mondiali niente sesso” : “Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, è il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere più concentrate”. A svelare i retroscena più privati dei Mondiali di calcio femminile è Cristian Cottarelli, il fidanzato del portiere della Nazionale Laura Giuliani, anche lui portiere, ai microfoni di Un giorno da pecora. ...