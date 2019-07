Calcio | Copa America 2019 | Cile-Perù 0-3 | tris della Blanquirroja e finale con il Brasile

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) E’ un 3-0 che non ammette repliche quelloall’Arena do Gremio (). Ilstrapazza ilnella semie raggiunge nell’atto conclusivo la Seleçao. Le marcature di Edison Flores al 21′, di Yotun al 38′ e di Paolo Guerrero al 91′ hanno piegato i campioni in carica, guadagnandosi l’atto conclusivo. Un match dal saporerivincita ricordando quanto accadde nella semidel 2015 e nella quale anche undi rigore fallito da Vargas va a completare la serata da incubo deini. Nel primo tempo la partenza dei peruviani è notevole. Grande pressing sui portatori di palla e ottima condizione fisica quella messa in mostra dagli uomini di Ricardo Gareca. Al 20′ Flores non trova lo specchioporta di poco, dopo aver fatto fuori Pulgar. Un minuto dopo c’è maggior ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Copa America: Cile ko 3-0,Perù in finale Campioni in carica superati con reti di Flores, Yotun e Guerrero - GiannaBenetello : Copa America 2019, sorpresa Perù: batte il Cile 3-0 e raggiunge il Brasile in finale - infoitsport : Calcio in tv: tempo di semifinali in Copa America e ai Mondiali Femminili -