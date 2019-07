Brasile-Perù | Finale Copa America 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Domenica 7 luglio, alle ore 22.00 (italiane), andrà in scena nel mitico Maracanã ladellatra. I padroni di casa vogliono fregiarsi del titolo e, dopo aver sconfitto l’Argentina in semi, sono intenzionati a completare l’opera, superando la sorprendente compagine peruviana, uscita nettamente vittoriosa dal confronto con il Cile, campione uscente di questa competizione. Un 3-0 che non ha ammesso repliche quello dei biancorossi. Da par loro gli uomini di Tite, per il differenziale tecnico di cui dispongono, godono dei favori del pronostico, nonché dell’apporto del pubblico. Si prospetta quindi un match interessante. Seguiin diretta streaming su DAZNgodrà della diretta streaming in esclusiva di DAZN che non vi farà mancare nulla di quanto accadrà in campo. Stesso discorso per ...

repubblica : Coppa America, il Perù batte il Cile, in finale contro il Brasile - calcioparlando : Qui #CopaAmerica2019: a contendersi il titolo saranno il Brasile padrone di casa (2-0 all'Argentina in semifinale)… - alessio_morra : 3-0 al #Cile e il #Perù torna in finale della #CopaAmerica, la prima dal 1975, sfiderà il #Brasile. -