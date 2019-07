Bologna | si torna al lavoro | le ultime sul mercato dei rossoblu

Easy Rider - De Filippo - Chahine : al Cinema Ritrovato di Bologna tornano grandi capolavori che hanno fatto politica dando spettacolo : “Parlano tanto di libertà individuale ma quando incontrano le persone libere hanno paura”. A rivedere Easy Rider più di vent’anni dopo la prima occhiata in Vhs (L’Unità di Veltroni, grazie compagno Walter) ci ha sconvolto l’esistenza. Intanto perché il capolavoro di Dennis Hopper (1969) va guardato da sotto lo schermo e non da davanti alla tv. Già, perché alzando il naso all’insù verso uno dei più grandi schermi al mondo di Cinema all’aperto, ...

Torna SANA - il Salone del biologico e del naturale : appuntamento in Fiera a Bologna dal 6 al 9 settembre : SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale è in programma dal 6 al 9 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna la 31ª edizione della manifestazione di riferimento in Italia per il biologico e il naturale, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio. LE AREE DELLA RASSEGNA ESPOSITIVA Nuovo layout per SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale che accoglierà espositori e visitatori ...