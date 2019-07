BMX | Europei Valmiera 2019 | i convocati dell’Italia Saranno 13 gli azzurri in Lettonia

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) A, in, dall’11 al 14 luglio si terranno glidi BMX: Davide Cassani, in qualità di coordinatore squadre nazionali, su indicazione del ct Tommaso Lupi, ha convocato 13 atleti. Di seguito l’elenco completo degli italiani chiamati per la rassegna continentale: CASSANTA LEONARDO CICLOMANIA RACING CRISTOFOLI ROBERTO DN 1 EVREUX BMX DE VECCHI FEDERICO PROTOTYPE PERFORMANCE TEAM FANTONI GIACOMO TEAM BMX VERONA FURLAN MATTIA CARISMA TEAM GARGAGLIA GIACOMO JUST BMX ASD GASPAROLI TOMMASO MAIKUN FACTORY TEAM ASD GIRLANDA MATTIA TEAM BMX VERONA RADAELLI MARCO TEAM BMX GARLATE RIZZARDI RICCARDO TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. SCIORTINO MARTTI A.S. BESNATE A.S.D. TOMIZIOLI MICHELE PROTOTYPE PERFORMANCE TEAM TUGNOLO MATTEO GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA La squadra sarà diretta dal CT Lupi Tommaso che si avvarrà della collaborazione tecnica di Federico ...