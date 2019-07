Bitter Sweet puntate 8-12 luglio | Nazli passa la notte con Ferit

Bitter Sweet - spoiler : Asuman ricatta Demet dopo aver scoperto che ha abortito : Sono già numerosi i fan che seguono la nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano che continuerà la guerra tra due personaggi femminili. Si tratta di Demet e Asuman che non smetteranno di scontrarsi. Tutto comincerà quando la moglie di Hakan, dopo aver appreso di essere incinta, interromperà la sua sgradita gravidanza. La sorella di Nazli Piran quando verrà a conoscenza del gesto ...

Bitter Sweet - trame del 4 luglio : Bulut conteso tra l'Aslan e Hakan : Le vicende di Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più italiani sulle reti Mediaset. Le trame del nuovo episodio in programma giovedì 4 luglio su Canale 5 annunciano che la battaglia legale tra Hakan e Ferit Aslan per l'affidamento di Bulut entrerà nel vivo e sarà senza esclusioni di colpi. Nel frattempo Nazli Piran sarà sempre più vicina al manager sebbene non riescano a superare il muro di imbarazzo che c'è tra di loro. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet - 20° episodio : Hakan e Demet screditano Ferit agli occhi del giudice : La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman, continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 luglio 2019, rivelano che anche se il piccolo Bulut il giorno dell'udienza affermerà di voler rimanere con Ferit Aslan e Nazli Piran, il giudice non prenderà in considerazione le parole ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 3 luglio : gravidanza in arrivo per... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 3 luglio: Demet sempre più gelosa di Nazli si prepara per distruggerla, ma Asuman è pronta a sacrificarsi per lei.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni diciannovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 4 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: L’ormai vicinissima sentenza del giudice sull’affidamento definitivo del piccolo Bulut non fa che accendere ulteriormente la già forte rivalità tra Hakan e Ferit… Il particolare rapporto che intercorre tra Nazli e Ferit diventa ancora più “strano” e di conseguenza tutti ...

Bitter Sweet Anticipazioni 4 luglio 2019 : Scocca l'amore tra Nazli e Ferit : È ormai evidente che tra Nazli e Ferit c'è del tenero ma i due, incapaci di ammetterlo, vivono il loro rapporto in modo molto ambiguo.

Bitter SWEET/ Anticipazioni 3 luglio : Deniz pronto ad assumere.... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 3 luglio: Demet sempre più gelosa di Nazli si prepara per distruggerla, ma Asuman è pronta a sacrificarsi per lei.

Can Yaman - la confessione su Ferit di Bitter Sweet dopo il successo della soap opera : News Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet si racconta dopo il successo della soap opera turca In una recente intervista di Antonella Silvestri Can Yaman, l’attore di Ferit nella soap opera turca Bitter Sweet, ha svelato qualcosa di più sulla sua vita privata e ha rivelato alcune delle somiglianze e delle differenze che […] L'articolo Can Yaman, la confessione su Ferit di Bitter Sweet dopo il successo della soap opera ...

Bitter Sweet Anticipazioni 3 luglio 2019 : Demet si libera di Nazli : Demet è gelosa di Nazli e spedisce una lettera a Ferit per rivelargli chi è stato a scattare le foto ai suoi documenti.

Bitter Sweet - trame al 12luglio : l'Aslan e Nazli si baciano - Deniz furioso con Ayla : Si preannunciano ricche di colpi di scena le nuove puntate dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni di ciò che accadrà la prossima settimana, segnalano che Ferit Aslan e Nazli Piran finalmente dimostreranno di piacersi a vicenda, scambiandosi un bacio. Purtroppo l’aspirante chef dopo essersi risvegliata tra le braccia del suo datore di lavoro, proverà un forte imbarazzo che la porterà ad essere sfuggente nei ...

Bitter Sweet - anticipazioni : l'Aslan acquista il ristorante di Nazli : Le avventure del nuovo sceneggiato di origini turche intitolato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, continuano ad essere ricche di intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset, molto probabilmente le prossime settimane del mese di luglio 2019, Ferit Aslan dopo aver lasciato libera Nazli Piran, in poche parole di non essere più costretta a lavorare per lui contro la sua volontà, farà un gesto inaspettato. Il ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 12luglio : Bulut fugge - la cuoca sfuggente con l'Aslan : Appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti gli episodi che andranno in onda nella settimana che va dall’8 luglio al 12 luglio 2019 dove, ancora una volta, le trame ruoteranno attorno al piccolo Bulut e alla sua custodia. Il bambino infatti, dopo la decisione del giudice che lo ha affidato ai coniugi Onder, mal sopporterà di dover vivere nella casa di Hakan e Demet, tanto che riuscirà a scappare gettando ...

Bitter Sweet - anticipazioni : DEMET scopre di essere incinta ma… : Nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ci sarà spazio per una gravidanza inattesa e alquanto sgradita; tra non troppo tempo, la dark lady DEMET (Alara Bozbey) scoprirà infatti di essere in attesa di un figlio dal marito Hakan (Necip Memili), ma non sarà affatto felice per la novità. Scopriamo dunque come andranno le cose in questa controversa storyline… Bitter Sweet, trame: DEMET è incinta Le ...

Bitter Sweet spoiler : la donna di Hakan scoprirà di aspettare un bambino : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca di Canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dall’8 al 12 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la rabbia di Nazli nei confronti di Ausuman dopo aver scoperto l’esito della questione riguardante l’affidamento del piccolo Bulut. Nazli e Ferit poi finiranno per passare una ...