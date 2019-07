BITTER SWEET | anticipazioni puntata di venerdì 5 luglio 2019

tvsoap

(Di giovedì 4 luglio 2019)ventesimadi– ingredienti d’amore, in ondaalle 14,45 su Canale 5: Dopo che Fatos perde il lavoro, Deniz le offre un posto nel suo locale. Hakan non cade nella trappola organizzata da Ferit Aslan e a sua volta assolda Buse per far andare lo stesso Ferit a letto con lei ed incastrarlo prima dell’udienza. Ma Buse svela a Ferit i piani di Hakan… Giunge il giorno dell’udienza e il piccolo Bulut dice al giudice che preferirebbe vivere con Ferit e Nazli. L’avvocato di Demet fa vedere al giudice foto di Ferit e Buse e poi di Ferit e Nazli. In questo modo, insinuando relazioni multiple, Demet e Hakan ottengono la custodia del bambino. Potete leggere l'articolodisu Tv Soap.

