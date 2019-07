Bitter Sweet Anticipazioni 5 e 4 luglio | Hakan incastra Ferit

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 5 luglio 2019 : anticipazioni ventesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 5 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Dopo che Fatos perde il lavoro, Deniz le offre un posto nel suo locale. Hakan non cade nella trappola organizzata da Ferit Aslan e a sua volta assolda Buse per far andare lo stesso Ferit a letto con lei ed incastrarlo prima dell’udienza. Ma Buse svela a Ferit i piani di Hakan… Giunge il giorno ...

Bitter Sweet Anticipazioni 5 luglio 2019 : Ferit scopre i piani di Hakan ma perde Bulut : Buse rivela a Ferit i piani di Hakan ma il giorno del processo Demet ha una prova schiacciante contro il suo rivale e si assicura la custodia di Bulut.

Bitter Sweet anticipazioni : DENIZ arrestato - ecco perché : Oltre alle mosse della perfida Demet (Alara Bozbey), i telespettatori di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore dovranno osservare con attenzione quello che farà DENIZ (Hakan Kurtas) nelle prossime puntate italiane della telenovela turca. Il ragazzo andrà infatti letteralmente in escandescenze quando noterà che c’è del tenero tra Nazli (Ozge Gurel), di cui si è innamorato, e Ferit (Can Yaman), il suo migliore amico. Scopriamo ...

Bitter Sweet - Ferit scopre che Nazli ha mentito su Asuman : ecco cosa succede : Anticipazioni Bitter Sweet: il tradimento di Asuman e il comportamento di Nazli Facciamo subito un breve riassunto perché il momento è cruciale. A Bitter Sweet le vicende si sono messe in moto sin da subito partendo dall’affido di Bulut alla zia Demet e al suo compagno Hakan; quest’affido ha permesso ai due perfidi antagonisti della […] L'articolo Bitter Sweet, Ferit scopre che Nazli ha mentito su Asuman: ecco cosa succede ...

Bitter Sweet - Decima Puntata : il Matrimonio tra Nazli e Ferit! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Decima Puntata: Hakan scopre che sua moglie era incinta ed ha interrotto la gravidanza. Un Matrimonio finto per ottenere l’affidamento di Bulut! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Decima Puntata: Hakan è uno spietato serial killer. Lui e la moglie fanno una proposta a Deniz! Asuman si prepara per la guerra. Spedisce l’ecografia del bambino di Demet ad Hakan. Intanto Deniz nel ...

Bitter Sweet Anticipazioni 4 luglio 2019 : Scocca l'amore tra Nazli e Ferit : È ormai evidente che tra Nazli e Ferit c'è del tenero ma i due, incapaci di ammetterlo, vivono il loro rapporto in modo molto ambiguo.

Bitter Sweet puntate 8-12 luglio : Nazli passa la notte con Ferit : Le puntate di Bitter Sweet della prossima settimana si prospettano davvero molto avvincenti. Dopo l'esito del giudice in merito all'affidamento di Bulut, Nazli si mostrerà parecchio adirata con la sorella Asuman. Il giovane ragazzo, nel frattempo, scapperà da casa di Hakan generando un bel po' di sgomento. Intanto, Nazli e Ferit si lasceranno andare a qualche bicchierino di troppo, al punto che la giovane cuoca trascorrerà la notte con lui in ...

Bitter Sweet - spoiler : Asuman ricatta Demet dopo aver scoperto che ha abortito : Sono già numerosi i fan che seguono la nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano che continuerà la guerra tra due personaggi femminili. Si tratta di Demet e Asuman che non smetteranno di scontrarsi. Tutto comincerà quando la moglie di Hakan, dopo aver appreso di essere incinta, interromperà la sua sgradita gravidanza. La sorella di Nazli Piran quando verrà a conoscenza del gesto ...

Bitter Sweet - trame del 4 luglio : Bulut conteso tra l'Aslan e Hakan : Le vicende di Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più italiani sulle reti Mediaset. Le trame del nuovo episodio in programma giovedì 4 luglio su Canale 5 annunciano che la battaglia legale tra Hakan e Ferit Aslan per l'affidamento di Bulut entrerà nel vivo e sarà senza esclusioni di colpi. Nel frattempo Nazli Piran sarà sempre più vicina al manager sebbene non riescano a superare il muro di imbarazzo che c'è tra di loro. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet - 20° episodio : Hakan e Demet screditano Ferit agli occhi del giudice : La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman, continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 luglio 2019, rivelano che anche se il piccolo Bulut il giorno dell'udienza affermerà di voler rimanere con Ferit Aslan e Nazli Piran, il giudice non prenderà in considerazione le parole ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 3 luglio : gravidanza in arrivo per... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 3 luglio: Demet sempre più gelosa di Nazli si prepara per distruggerla, ma Asuman è pronta a sacrificarsi per lei.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 4 luglio 2019 : anticipazioni diciannovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 4 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: L’ormai vicinissima sentenza del giudice sull’affidamento definitivo del piccolo Bulut non fa che accendere ulteriormente la già forte rivalità tra Hakan e Ferit… Il particolare rapporto che intercorre tra Nazli e Ferit diventa ancora più “strano” e di conseguenza tutti ...

Bitter Sweet Anticipazioni 4 luglio 2019 : Scocca l'amore tra Nazli e Ferit : È ormai evidente che tra Nazli e Ferit c'è del tenero ma i due, incapaci di ammetterlo, vivono il loro rapporto in modo molto ambiguo.

Bitter SWEET/ Anticipazioni 3 luglio : Deniz pronto ad assumere.... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 3 luglio: Demet sempre più gelosa di Nazli si prepara per distruggerla, ma Asuman è pronta a sacrificarsi per lei.