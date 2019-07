Bimbo raccoglie 90 mila dollari per acquistare giubbotti antiproiettile per i cani poliziotto (Di giovedì 4 luglio 2019) Si chiama Brady Snakovsky, è un bambino di 9 anni di Strongsville, in Ohio, e il suo sogno più grande è quello di lavorare con la polizia: in attesa di essere abbastanza grande da poter esaudire il suo desiderio Brady ha scoperto che mentre tutti gli agenti indossano dei giubbotti antiproiettile i cani poliziotto no, pur facendo un lavoro estremamente rischioso. Quando ha scoperto che ognuno di quei giubbotti costava 1.200 dollari non ci ha pensato su due volte ed ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe. La sua campagna ha avuto così tanto successo da aver raccolto oltre 87 mila dollari (circa 77 mila euro), per acquistare i giubbotti antiproiettile per i cani. Si tratta di gilet ultra leggeri in grado di non ostacolare i movimenti e la regolazione della temperatura corporea degli animali, pur fornendo un'utile protezione contro le pallottole. (Di giovedì 4 luglio 2019) Si chiama Brady Snakovsky, è un bambino di 9 anni di Strongsville, in Ohio, e il suo sogno più grande è quello di lavorare con la polizia: in attesa di essere abbastanza grande da poter esaudire il suo desiderio Brady ha scoperto che mentre tutti gli agenti indossano deipoliziotto no, pur facendo un lavoro estremamente rischioso. Quando ha scoperto che ognuno di queicostava 1.200non ci ha pensato su due volte ed ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe. La sua campagna ha avuto così tanto successo da aver raccolto oltre 87(circa 77euro), perper i. Si tratta di gilet ultra leggeri in grado di non ostacolare i movimenti e la regolazione della temperatura corporea degli animali, pur fornendo un'utile protezione contro le pallottole.

Ad oggi il giovane Brady ha fornito 85 giubbotti per cani e altri 57 agenti di polizia sono in attesa di riceverlo. "In pochi possono permettersi di comprare un giubbotto per il proprio cane, perché sono piuttosto costosi. Ma ci sono molte persone cattive che li feriscono e io non voglio che accada", ha spiegato il bambino, che ha anche chiesto al suo patrigno, un ufficiale di polizia, cosa deve fare per diventare il prima possibile un agente delle unità cinofile. "Sono molto orgogliosa del lavoro che Brady sta facendo. Non avremmo mai potuto immaginare che, con l'idea di aiutare un solo cane, ora siamo arrivati a tutto questo. E' meraviglioso come un ragazzino abbia capito questo bisogno e di sia adoperato per risolvere il problema", ha commentato la mamma.