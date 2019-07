Barca a vela di Mediterranea salva 55 migranti sul gommone Inseguiti da motovedetta

Vela - Giovanni Soldini : “La Barca per me è un piccolo mondo - sui problemi del clima serve un cambio di mentalità” : Giovanni Soldini, simbolo della Vela italiana e principale specialista al mondo nelle navigazioni solitarie, è intervenuto al Forum dell’ANSA tenutosi nella giornata di oggi raccontando il proprio rapporto con il mare e con le ultime esperienze affrontate. Il velista milanese ha sottolineato soprattutto l’importanza della tecnologia introdotto dall’America’s Cup e le sue ripercussioni sulla quotidianità: “La ...

59 migranti partiti dalla Turchia a bordo di una Barca a vela sono sBarcati vicino a Crotone : Nella notte tra domenica e lunedì 59 migranti che erano partiti giorni fa dalle coste della Turchia sono sbarcati a sud di Crotone, in Calabria. Viaggiavano a bordo di una barca a vela, e secondo Repubblica sono tutti di origine pakistana.

Marianna De Micheli : "Scoprimmo della chiusura di Centovetrine su Facebook. Dopo la soap ho girato l'Italia in Barca a vela" : Da Centovetrine a Centoboline. Gli ultimi anni di Marianna De Micheli si potrebbero riassumere così. Da una parte la soap che l’ha resa popolare al grande pubblico grazie al ruolo della perfida Carol Grimani e dall’altra il libro che ha scritto una volta che la serie ha chiuso i battenti, lasciando di stucco gli spettatori ma anche gli stessi attori.“La notizia la apprendemmo da Facebook – rivela la De Micheli a TvBlog – ci sembrò strano ...

Le regole per una vacanza in Barca a vela a impatto zero : Ti alzi al mattino e ti tuffi in mare, poi veleggi nel blu baciato dal sole, con il privilegio di poter godere di panorami favolosi e baie spesso irraggiungibili, il tutto avendo un albergo tutto per te, in mezzo al mare. È la vacanza in barca a vela, che piace a migliaia di italiani, soprattutto da quando i siti di boat sharing l'hanno resa decisamente più accessibile ed economica, e probabilmente anche tu ci stai facendo un ...

"Sognando Itaca" - in Barca a vela contro la leucemia : viaggio nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

Barca a vela : 9 crociere da fare quest’estate per un viaggio memorabile : Divertirsi fra le CicladiIn caicco fra le isole della TurchiaIn goletta verso FethiyeAlla scoperta delle EolieRotta verso l’Artico Rotta verso l’Artico La traversata oceanicaLa traversata oceanicaPolinesia Francese con una Barca tutta per séA ritmo di tango nel DodecanesoAlle Baleari per trovare (magari) l’amoreMare. Se lo amate è arrivato o tornato il momento di leggere qui. Per scegliere e imBarcarsi sulle crociere più belle ed esplorare ogni ...

Migranti - altro sbarco a Crotone - soccorsi in 54 in Barca a vela : (Agenzia Vista) Crotone, 26 maggio 2019Migranti, altro sbarco a Crotone, soccorsi in 54 in barca a velaCinquantaquattro Migranti, tutti uomini, e tutti di nazionalità pachistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi, la notte scorsa, da un pattugliatore della Guardia di finanza al largo delle coste di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Fonte: Guardia di FinanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Migranti - decimo sbarco in Italia in tre giorni. A Crotone 54 in Barca a vela : Raffica di partenze senza navi Ong in mare. Malta ne salva 200 nella notte. Salvini ammette: "La Libia è un porto insicuro e instabile".

Sequestrati Barca a vela e locale notturno a famiglia criminale : Una barca a vela, un locale notturno a Roma in zona Tiburtina e altri beni immobili per un valore di circa dieci milioni di euro. Sono i beni Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Frascati a una famiglia di origini calabresi responsabile di diversi reati in una operazione, nome in codice "Dolce Vita", tra le province di Roma, Reggio Calabria, Frosinone, Latina, Livorno e Milano. I beni sottoposti a vincolo sono risultati, a vario titolo, ...

Peugeot - non solo auto : il cantiere navale Latitude 46 affida ai francesi il design della Barca a vela Tofinou [GALLERY] : ll cantiere navale Latitude 46 ha fatto appello al Peugeot design Lab per conferire un design « neoclassico » alla sua nuova barca a vela alto di gamma L’ufficio progettazione del cantiere navale Latitude 46 ha fatto appello all’architetto Michele Molino e a Peugeot per modernizzare e rendere più dinamico lo stile delle sue nuove imbarcazioni a vela e perpetuare lo spirito della gamma Tofinou. La firma della Casa trova espressione nelle ...

Marettimo - una Barca a vela carica di droga. La Finanza sequestra 5 tonnellate di hashish : Il carico recuperato vale 50 milioni di euro. L'imbarcazione era partita dal Marocco, in manette tre cittadini turchi

Da Ravenna all’Elba in Barca a vela. Ho un programma di navigazione che non funzionerà - lo so : 7-10 maggio 2019 Scendo a Ravenna e prendo un taxi davanti alla stazione. Finalmente si parte per questo giro d’Italia, finalmente portiamo all’isola d’Elba la nostra nuova barca a vela, concessa in comodato d’uso da un armatore solidale all’associazione Diversamente Marinai. Fuori dal finestrino scorrono i caseggiati dei quartieri popolari. Il tassista si gira, mi guarda e mi chiede che ne penso, se queste ...