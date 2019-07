Avellino | black out in tribunale | disabile resta bloccato

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giovanni Vasso L'anziano non poteva lasciare l'edificio perché gli ascensori erano fuori servizio a causa dello sbalzo di tensione. Soccorso e "liberato" dai vigili del fuoco Va via la corrente, anzianoinper ore. È accaduto addove, a causa di unout, gli ascensori sono rimasti fuori servizio per parecchio tempo e il disservizio ha impedito a un 70enne, costretto a potersi muovere solo su una carrozzina, di uscire dal palazzo di giustizia nel capoluogo irpino. L’uomo, come riporta Il Mattino, si trovava inperché aveva preso parte a un’udienza civile. A causa di alcuni sbalzi di tensione, però, la corrente elettrica è andata via in tutto l'edificio per ore paralizzando l’attività di aule e uffici. Ilout, dunque, ha finito per mettere fuori servizio gli ascensori a servizio dello stabile. Così da ...