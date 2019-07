ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie | Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8

Almeno 10 novità per ASUS ZenFone 6 con l’aggiornamento 16.1210.1906.156 : Si fa sotto una bella novità per gli ASUS Zenfone 6: come riportato sul forum ufficiale 'ZenTalk', il top di gamma taiwanese si è predisposto per la ricezione dell'aggiornamento 16.1210.1906.156 di giugno 2019, che include il supporto a ARCore (piattaforma di Big G per l'implementazione di contenuti in AR). Il modello a cui si rivolgono le modifiche corrisponde alla sigla ZS630KL. Tra gli interventi realizzati anche diverse migliorie per ...

Dopo avervi parlato dei modelli da 499 e 559 euro, stavate solo aspettando di poter comprare l'ASUS Zenfone 6 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna? Il momento è finalmente arrivando, essendo stato inserito il modello sull'eShop ufficiale dell'OEM, raggiungibile da questo indirizzo. Il dispositivo ha un costo di 599 euro, con spedizioni a partire dal 5 luglio. Il costo è comprensivo di tasse, quindi nient'altro sarà dovuto da parte del ...

Scopriamo Come funziona la Flip Camera rotante di ASUS ZenFone 6 grazie a questo nuovo video, in cui lo smartphone viene smontato e rimontato.

"La folle Flip Camera di ASUS ZenFone 6 è fragile?", è la domanda a cui JerryRigEverything cerca di rispondere con il suo durability test

Sono giorni particolarmente intensi per chi dispone di un ASUS ZenFone e per chi vorrebbe portarsene a casa uno. Se nel primo caso torna in mente la questione trattata pochi giorni fa, con lo sblocco del progetto che a breve porterà l'aggiornamento Android Pie a bordo di tutti gli ASUS ZenFone 4 (come avrete percepito dall'apposito articolo), allo stesso tempo bisogna concentrarsi anche su alcune offerte allettanti che sono state concepite di ...

OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità.

ASUS ZenFone 6 può trasformarsi in un gioiellino con poche semplici mosse, proviamo a consigliarvene alcune.

Dopo una lunghissima attesa, finalmente oggi 17 giugno pare essersi sbloccata una volta per tutte la situazione riguardante diversi Asus ZenFone in merito al rilascio dell'aggiornamento con Android Pie. In particolare, è importante analizzare la situazione relativa agli Asus ZenFone 4 questa mattina dopo mesi di silenzio. Questioni diverse per i tanti modelli appartenenti alla famiglia, ragion per cui sarà importante non lasciare nulla al caso ...

Per ASUS ZenFone 5z, Realme 3, Motorola Moto Z4 e LG V40 ThinQ è tempo di aggiornamenti: sono disponibile le patch di maggio e altre novità

ASUS prova a donare nuovo appeal al suo ZenFone 5Z proponendolo in offerta a 319 euro sul proprio store ufficiale nel taglio 6-64 GB.

