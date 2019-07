Assurda violenza su un gatto in Sardegna | massacrato di botte | è morto dopo due giorni di

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) È stato un risveglio drammatico quello dei proprietari di Matisse, sabato mattina. Ma ancora più drammatica è stata la notte del povero micio,a calci eda qualche spietato aguzzino che ha sfogato gratuitamente la sua malvagità su un essere indifeso e inoffensivo. Nonostante le ferite e il dolore, Matisse è riuscito a trascinarsi fino al cancello di casa, dove i suoi familiari lo hanno trovato agonizzante. La corsa dal veterinario e l’intervento effettuato d’urgenza non sono riusciti purtroppo a salvargli la vita e ilne èduedi agonia. I proprietari, disperati, hanno sporto denuncia temendo però di non riuscire ad avere giustizia. “Non oso immaginare il dolore e la paura che può aver provato il povero Matisse alle prese con un demonio del genere”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Chi si accanisce con questa brutalità ...

