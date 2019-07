Assassin' s Creed Odyssey si prepara a ricevere il nuovo DLC Il Giudizio di

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli sulla modalità Discovery Tour : Come visto già in Assassin’s Creed Origins, anche in Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile entro la fine dell’anno la modalità Discovery Tour, la quale permetterà di esplorare l’Antica Grecia senza nemici, ricevendo nozioni storiche. Assassin’ s Creed Odyssey: La modalità Discovery Tour Ubisoft in data odierna ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Crea e condividi le missioni con la Modalità Creatore : Ubisoft ha svelato lo Story Creator Mode, uno strumento di Creazione delle missioni per Assassin’s Creed Odyssey disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco e attualmente in fase di open beta. Questa modalità consente di realizzare le proprie storie e giocare alle missioni Create da altri giocatori. Tali missioni saranno multipiattaforma e quindi disponibili per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di ...

Assassin’s Creed Odyssey : Alla scoperta dell’Antica Grecia con il DISCOVERY TOUR : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che DISCOVERY TOUR: Antica Grecia sarà disponibile per l’inizio dell’autunno 2019. DISCOVERY TOUR: Antica Grecia è una modalità educativa che consente di scoprire ed esplorare il mondo di Assassin’s Creed Odyssey senza i conflitti e le limitazioni della normale esperienza di gioco. Tale modalità sarà ...

La Story Mode Creator di Assassin's Creed Odyssey è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori : Da ora potrete creare le vostre missioni in Assassin's Creed Odyssey grazie alla Story Mode Creator, riporta VG247.com.La modalità è stata resa disponibile in open beta. Story Mode Creator vi consente di creare missioni completamente nuove e condividerle con altri giocatori.Il tool vi consente di progettare le missioni guidate dalla narrazione con diversi obiettivi. Si possono creare missioni di salvataggio o visitare luoghi specifici. Sarete in ...

Assassin's Creed Odyssey : la Story Creator Mode sarà annunciata all'E3? : Assassin's Creed Odyssey potrebbe ricevere molto presto una nuova modalità, ovvero la Story Creation Mode.Il famoso account fan di Twitter, Access the Animus, avrebbe svelato ai suoi follower di essere stato invitato da Ubisoft per provare un nuovo strumento che sarà disponibile all'interno dell'ultimo capitolo del franchise.Come riporta VG247, la modalità di cui parla l'account potrebbe proprio essere la stessa svelata ad aprile. La Story ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile il secondo Episodio del Destino di Atlantide : Ubisoft annuncia che Il Tormento di Ade, il secondo Episodio dell’arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey Il Destino di Atlantide, è ora Disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il Tormento di Ade porta i giocatori nell’Oltretomba, un vasto mondo di oscurità senza fine e pieno di morti vaganti, dominato dal forte e astuto Ade. Con ...

Assassin's Creed Odyssey - pubblicato un nuovo trailer dedicato all'episodio "Il Tormento di Ade" : Ormai è in dirittura d'arrivo il nuovo episodio del DLC "Il Destino di Atlantide" di Assassin's Creed Odyssey e per l'occasione Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio.Dopo "Campi Elisi", il nostro (o la nostra) protagonista si troverà di fronte ad una serie di missioni da portare a termne ne "Il Tormento di Ade". Come riportato da Dualshockers, in un filmato relativamente lungo, Ubisoft ci consente di dare uno sguardo a tutto quello che ...

A quanto pare Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch è un porting della versione originale per Wii U : Assassin's Creed III Remastered è stato pubblicato recentemente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La versione rimasterizzata include una grafica aggiornata, tuttavia sembra che la versione Switch non sia in realtà un remaster, quanto un porting.Come riporta Dualshockers, in un video, Digital Foundry confronta il gioco su Switch con una versione in esecuzione su PS4 e mostra una grande differenza di qualità. La risoluzione, la ...

Assassin's Creed Origins - Reloaded : I franchise nella moderna industria del videogioco sono una manna dal cielo per i publisher: quando s'indovina la gallina dalle uova d'oro, si possono veramente risollevare le sorti di uno studio o addirittura di un'intera compagnia. Quello di Assassin's Creed è il perfetto esempio di cosa è possibile fare con un brand ormai decennale capace di dare stabilità economica a un publisher di livello mondiale come Ubisoft.Nel corso degli anni la saga ...

Il secondo episodio de "Il Destino di Atlantide" arriva su Assassin's Creed Odyssey a partire dal 4 giugno : Ubisoft ha dichiarato la data di lancio della nuova serie di contenuti in arrivo per Assassin's Creed Odyssey, e come possiamo vedere si tratta di un nuovo trittico di DLC facenti parte de "Il Destino di Atlantide".Il nuovo contenuto si intitola "Il Tormento del Re" e come possiamo vedere su Twitter sarà lanciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 4 giugno, naturalmente in via gratuita per i possessori del Pass Stagionale, altrimenti ...

Steam presenta una serie di sconti a tema Assassin's Creed : Se state pensando di recuperare qualche capitolo della saga di Assassin's Creed, forse sarete felici di sapere che la saga è protagonista di una serie di sconti molto vantaggiosi su Steam.Di seguito vi riportiamo una lista con gli sconti più appetitosi, tuttavia se volete saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dedicata alle offerte:L'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Odyssey è disponibile su PC, PS4 ed Xbox ...

Da Assassin’s Creed a Ancestors : uscita e trailer per il nuovo gioco dell’ex Ubisoft : I più attenti tra voi, ricorderanno sicuramente un videogame che risponde al nome di Ancestors The Humankind Odyssey. No, non è un titolo già disponibile per l'acquisto, ma uno di quelli che, dall'annuncio, si sono subito fatti riconoscere per il loro pedigree. Si tratta infatti del prossimo progetto poligonale firmato da Patrice Desilets, niente meno che il papà della saga di Assassin's Creed. Dopo il suo addio ad Ubisoft, il game designer si è ...

Valve decide di mantenere le recensioni positive di Assassin's Creed Unity nonostante il review bombing : Come vi avevamo riportato qualche tempo fa, Valve ha deciso di mettere a punto nuove misure per contrastare il "review bombing", un fenomeno in cui grandi gruppi di persone si coordinano e lasciano recensioni negative nel tentativo di convincere le software house a rivedere la propria posizione in merito ad argomenti tra i più disparati.Ora però la società si trova davanti ad un nuovo fenomeno, ovvero il review bombing "positivo". Come riporta ...

Assassin's Creed 3 Remastered porta la Rivoluzione Americana anche su Nintendo Switch : Assassin's Creed 3 Remastered è disponibile anche per Nintendo Switch, annuncia Ubisoft. Il gioco è comprensivo anche di Assassin's Creed Liberation Remastered e di tutti i DLC usciti per il gioco originale: Missioni di Benedict Arnold, Segreti Nascosti e la tirannia di re Washington.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Leggi altro...