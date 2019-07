Arriva il cimitero “green” | la risposta della Francia alle richieste di “funerale

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tra circa 2 mesi, riporta La Matinale du Monde, un primo “spazio funerario ecologico” potrebbe sorgere a Ivry, nel dipartimento di Val-de-Marne,portecapitale, in uno dei 20 cimiteri che dipendono dal comune: se la giunta parigina darà il proprio via libera nel consiglio comunale dell’8 luglio, una piccola parte del campo santo verrà riservatasepolture green, per creare “un luogo di raccoglimento e tumulazione rispettoso dell’ambiente“, per risponderesempre più frequentidi “funerale ecologico“. Cosa significa? Saranno possibili solo bare in cartone, in legno Made in France, o provenienti dai boschi dell’Ile-de-France. Vietati i monumenti funerari spesso in granito o in cemento, ma saranno ammissibili delle “discrete lapidi in legno locale“, precisa un esperto citato da Le Monde, secondo ...

transnazionale : A Parigi arriva il cimitero ecologico #spaziotransnazionale informa -