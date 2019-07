Antonella Lo Coco ed Elisa Paolini si sposano | “Siamo felici in due”

Antonella Lo Coco ha sposato Elisa : «Felici in due» : Il matrimonio di Antonella Lo Coco ed Elisa PaoliniIl matrimonio di Antonella Lo Coco ed Elisa PaoliniIl matrimonio di Antonella Lo Coco ed Elisa PaoliniIl matrimonio di Antonella Lo Coco ed Elisa PaoliniIl matrimonio di Antonella Lo Coco ed Elisa PaoliniAntonella Lo Coco, finalista dell’edizione 2012 di X Factor e ora giurata di All Together Now, ha sposato la storica fidanzata Elisa. La 35enne l’aveva annunciato durante il programma di ...

OM intervista Antonella Lo Coco - quando l’amore è tristemente necessario : A pochi giorni dal giorno più speciale di ogni esistenza OM intervista Antonella Lo Coco, in un torrido pomeriggio che ti fa rimpiangere il freddo anomalo di maggio e ti fa desiderare un tuffo su una lastra di ghiaccio. Chi conosce Antonella sa che le nozze tra l'amore e la musica non hanno bisogno di inviti e partecipazioni. Lo insegna la storia dell'arte, lo insegnano i poeti e lo sottolineano i filosofi, ma esiste una difficoltà: ...

Felici in Due - di Antonella Lo Coco è molto più di una canzone : https://www.youtube.com/watch?v=qw98VY0ZnzI&feature=youtu.be Che io ricordi, prima di oggi al mondo non era mai accaduto che un artista scrivesse una canzone sulla propria storia d’amore omosessuale, facesse un video con protagonista la persona che ama e ne annunciasse il matrimonio. Antonella Lo Coco l’ha fatto. Lei il 20 giugno sposerà la sua compagna Elisa e ha avuto spontaneamente l’impulso di scrivere una canzone che raccontasse ...

All Together Now - il romantico bacio tra Antonella Lo Coco e la compagna Elisa : Grande sorpresa per la cantante che alla fine della sua esibizione è stata raggiunta dalla fidanzata, sua moglie il prossimo...

Antonella Lo Coco si sposa con una donna : bacio All Together Now : Matrimonio Antonella Lo Coco: il bacio con Elisa ad All Together Now Antonella Lo Coco si sposerà con Elisa. Stanno insieme da diverso tempo e il matrimonio è stato annunciato (regalando a entrambe un’indimenticabile sorpresa) ad All Together Now! La musica genera amore e l’amore genera momenti incredibili come questo. A sorpresa, l’ex cantante di […] L'articolo Antonella Lo Coco si sposa con una donna: bacio All Together ...