Anna, la prima assistente sessuale per disabili in Italia: “Insegno l’intimità e l’eros”

(Di giovedì 4 luglio 2019)Senatore, operatrice olistica, è una delle 16 persone iscritte al primo corso per OEAS (operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità) organizzato da LoveGiver. Per otto mesi ha incontrato Matteo, 39enne tetraplegico del Parmense: "Mi chiedo come ho fatto a vivere queste esperienze solo a questa età". A differenza dell'immaginario collettivo, i due non hanno avuto alcun rapporto, che non è neanche previste dal protocollo così come il sesso orale.