Andrea e Natalia dicono di nuovo no a Temptation Island | il motivo

U&D - Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta : 'Lo vedo come padre dei miei figli' : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' . dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. ...

Uomini e Donne : Andrea e Natalia sono pronti per il grande passo! : Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni verso la convivenza A Uomini e Donne trovare l’amore è l’obiettivo principale, o almeno dovrebbe essere così. Ci sono coloro che se ne approfittano per fare business e vivere di social per un bel po’ grazie alla partecipazione del programma e c’è chi invece è interessato solo agli affari del cuore. Ne sono un esempio Andrea e Arianna, più innamorati che mai, e ...

Andrea Zelletta - al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) : compleanno Andrea Zelletta: si festeggia con una caduta di Natalia Paragoni Ieri c’è stato il compleanno di Andrea Zelletta che ha compiuto 26 anni, e l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva non organizzare una festa con tutti i suoi amici vecchi e nuovi; al suo fianco anche la fidanzata Natalia Paragoni che tra un […] L'articolo Andrea Zelletta, al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) proviene da Gossip e ...

Andrea e Natalia news - primo mese insieme con dichiarazione d’amore a sorpresa! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo Uomini e Donne tutto procede a gonfie vele! Le news su Andrea e Natalia da un mese a questa parte sono sempre state super positive! La coppia ha fatto spuntare un sorriso sul volto dei fan sin dal primo giorno dopo Uomini e Donne. Al momento sono l’unica delle […] L'articolo Andrea e Natalia news, primo mese insieme con dichiarazione d’amore a sorpresa! proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti "ti amo" : Nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo Chi Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta il giornale diretto da Alfonso Signorini e alcuni personaggi del mondo dello showbiz e del gossip in giro per l'Italia.Il primo appuntamento è stato dato in piazza Ciceruacchio in quel di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena. Ospiti della premiere nientemeno che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il primo tronista di Uomini e Donne, la ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...

Andrea Zelletta dure accuse : “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato” - la polemica : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati dopo la trasmissione Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte. Come sempre usa fare, Zelletta ha soddisfatto […] L'articolo Andrea Zelletta dure accuse: “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato”, la ...

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta Supera la Crisi con Natalia! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Un episodio accaduto di recente lo dimostra. Ecco tutti i dettagli! Non è stato un periodo facile per Andrea Zelletta, l’ultimo tronista di Uomini e Donne. Ma per fortuna nella sua vita da qualche settimana è entrata Natalia, la corteggiatrice lombarda che alla fine di un lungo percorso ha deciso di prendere come sua scelta. Una presenza ...

Andrea Zelletta riprende Natalia Paragoni : “Bisogna andare piano” : Uomini e Donne gossip: Andrea Zelletta bacchetta Natalia Paragoni A distanza di quasi un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno superato già dei momenti difficili. L’ultimo il lutto che ha colpito l’ex tronista che è stato supportato dalla sua fidanzata. In queste ore Andrea Zelletta sembrerebbe essersi ripreso, pronto ad andare avanti. L’ex tronista ha mostrato l’allenamento ...

Andrea e Natalia - retroscena prima puntata : “Cosa ho pensato quando l’ho visto” : Andrea e Natalia news, la coppia continua a sorprendere: le nuove risposte ai fan Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne non si separano più e continuano a sorprendere i loro fan. La coppia sembra essere affiatata come poche altre, sembrano stare insieme da sempre seppure si conoscano da pochi mesi come tutte le altre. […] L'articolo Andrea e Natalia, retroscena prima puntata: “Cosa ho pensato quando l’ho visto” proviene da ...

Passione sotto le lenzuola! L'aiuto hot di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : La neo-coppia di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe nelle storie Instagram. Che ci fosse un amore sincero tra Andrea Zelletta e la sua scelta Natalia Paragoni era già evidente. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anche sotto le lenzuola.-- In una storia Instagram ...

Uomini e Donne - Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia : nuove rivelazioni : Uomini e Donne, Klaudia Poznanska ha cambiato idea su Natalia Paragoni? Ecco cosa pensa oggi Ormai sono passati quasi venti giorni dal giorno della scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne e Klaudia Poznanska sembra stia riuscendo a voltare pagina. Dalle sue ultime parole sull’ex tronista, però, traspare tutto l’affetto che ancora nutre nei […] L'articolo Uomini e Donne, Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia: nuove ...