Anche Minniti sta con Carola | Ha fatto solo ciò che doveva

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chiara Sarra L'ex ministro Pd difende la capitana della Sea Watch. E se la prende Salvini: "Inaccettabili gli attacchi alla magistratura". Alla sinistra: "Il compagnoè vivo e lotta insieme a noi" "Rackete, da comandante di una nave che svolge una funzione umanitaria, haquel che voleva e chefare". Pure Marcoora difende la capitana della Sea Watch che ha forzato il blocco per far sbarcare a Lampedusa i 40 migranti che aveva a bordo. "Io credo che chi non abbiail proprio dovere siano stati il governo italiano e l'Europa. Perché una questione che riguarda 42 migranti la si risolve in 5 minuti", accusa l'ex ministro e deputato Pd, "A me la retorica dei capitani non mi piace. Ogni volta che i capitani hanno guidato la storia non è finita molto bene". Il riferimento è a Matteo Salvini, che poi attacca apertamente per le critiche alla ...

