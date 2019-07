Amsterdam | la prima sindaca donna vuole chiudere il distretto a luci rosse

New Amsterdam 2 ci sarà? Su Canale 5 il gran finale della prima stagione con una morte eccellente : New Amsterdam 2 ci sarà oppure no? Il seguito del medical drama non è in dubbio, non dopo il rinnovo arrivato dalla NBC che ha già annunciato che ci saranno nuovi episodi e non poteva essere altrimenti. Il finale della prima stagione lascerà tutti con il fiato sospeso visto che porterà in onda un ultimo momento al cardiopalma e che è destinato a far discutere il pubblico per tutta l'estate per volontà dello stesso David Schulner che ha ...