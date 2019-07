All' idroscalo di Milano il primo Camp italiano degli All Blacks

Festival dei giovani di canottaggio All 'idroscalo di Milano : L'Idroscalo ritorna teatro del canottaggio italiano con la trentesima edizione del Festival dei giovani al via venerdì 5 luglio.

La prima onda artificiale statica d'Italia è a Milano - All'idroscalo : Se stai a guardare lo stile, almeno all’inizio, potresti restarci male. Parola nostra, che ci siamo messi in prima linea per provare la prima Wave Pool d’Italia, inaugurata all’idroscalo di Milano nell’area dell’Idropark WakeParadise (ingresso sud), convinti che, avendo surfato altre tre/quattro volte nella nostra vita, l’onda artificiale l’avremmo “presa facile”. E invece no. ...