huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un attore con il viso ricoperto di trucco per scurire la carnagione ed enfatizzare i lineamenti di labbra e naso: appare così il Barackdellocon cuiavrebbe voluto pubblicizzare la nuova tratta senza scali Roma-Washington ma che ora, tacciato di, è stato, dunque, sarebbe statadi avere utilizzato il “”, uno stile di makeup teatrale che nel XIX secolo consisteva (e, in taluni casi, consiste ancora) nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze di una persona di colore.La campagna di cui il filmato fa parte - battezzata #WhereIsWashington - è composta da quattro video, ognuno con protagonista la controfigura di un ex presidente Usa: Lincoln, Washington,e Trump. A calamitare l’attenzione degli utenti social è stato però in ...

Corriere : Alitalia accusata di razzismo rimuove lo spot con il finto Obama - SettiGustavo : RT @HuffPostItalia: Alitalia accusata di razzismo. Rimosso lo spot col finto Obama con blackface - HuffPostItalia : Alitalia accusata di razzismo. Rimosso lo spot col finto Obama con blackface -