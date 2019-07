ALISSON | VIDEO PORNO TRA SESSO E DROGA? La fake news dura a morire

Video/ Brasile Paraguay - 4-3 dcr - highlights e gol - ALISSON eroe : 'Avanti così' : Video Brasile Paraguay , 4-3 dcr,: highlights e gol della partita, valida per i quarti di finale della Copa America 2019. Esultano Alisson e Dani Alves.

Liverpool - quanta dolcezza in una foto : ALISSON vince la Champions e videochiama moglie e figlia [FOTO E VIDEO] : Il portiere del Liverpool ha videochiamato moglie e figlia direttamente dal terreno di gioco, facendo vedere loro la Champions appena vinta Urla, gioia e festeggiamenti. Il Liverpool vince la Champions League e sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano scoppia la festa, a cui partecipa ovviamente anche Alisson, protagonista indiscusso della serata. Il suo pensiero però vola immediatamente alla moglie e alla figlia, non presenti a Madrid ...