Alfa Romeo Giulia Grand Tour – Alla scoperta delle bellezze dell’Italia a bordo di

Kia XCeed - il crossover furbo e contemporaneo. A cui Alfa Romeo dovrebbe guardare – FOTO : La differenza che passa tra “Moderno” e “Contemporaneo” nell’arte e nella storia diventa una questione di grandi ambizioni e pochi millimetri nell’auto dei gruppi, delle immense geometrie che stanno nascendo nel mercato mondiale. Quella degli sport utility è la migliore formula dell’auto contemporanea? L’ibrido oggi è il futuro anche se ormai sconta 20 anni di successi? Se l’Europa comanda nello stile, dove ...

Formula 1 – Si mette male per Giovinazzi - sotto investigazione la sua monoposto : un’irregolarità sull’Alfa Romeo del pugliese? : Antonio Giovinazzi nei guai: il pugliese dell’Alfa Romeo rischia una nuova penalizzazione al Gp d’Austria, i dettagli E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria di Formula 1: i piloti sono scesi in pista per Fp1 ed Fp2 sul circuito di Spielberg, tra conferme, incidenti, errori e duro lavoro. Non mancano dall’Austria però i colpi di scena: si mette male infatti per Antonio ...

Formula 1 - Raikkonen avverte l’Alfa Romeo : “la vettura sembra migliorata - ma non esaltiamoci troppo” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando la propria soddisfazione per il comportamento della macchina Sessanta giri completati per Kimi Raikkonen nella giornata di oggi, 23 al mattino e 37 al pomeriggio con il migliore completato in 1:05.728. photo4/Lapresse Buone le sensazioni avvertite da Iceman, che ha espresso la propria soddisfazione al termine della giornata: “è stata un ...

Morti amianto - assolti anche in appello gli ex vertici di Fiat - Alfa Romeo e Lancia : Sono stati assolti anche in appello gli ex vertici e ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Alfa, imputati per quindici casi di operai Morti per forme tumorali provocate dall’esposizione all’amianto dopo aver lavorato negli stabilimenti dell’Alfa Romeo di Arese, in provincia di Milano. I giudici della quinta sezione della corte d’appello di Milano hanno confermato l’assoluzione decisa dal Tribunale per l’ex amministratore delegato di Fiat Auto ...

Alfa Romeo - Le più belle auto del Biscione FOTO GALLERY : Al Museo Storico Alfa Romeo si festeggia oggi, con un giorno di anticipo, il 109 anniversario della fondazione della Casa, avvenuta il 24 giugno 1910. Il marchio, che allepoca si chiamava semplicemente Alfa, ha dato vita da allora a una lunga serie di vetture rimaste nei cuori degli appassionati: belle da guidare e da vedere, come le venti automobili raccolte nella nostra GALLERY, tra le più affascinanti di sempre. Prodotte in larga e ...

Motori – Alfa Romeo Tonale straccia le rivali e si aggiudica il “Car Design Award 2019” [GALLERY] : La Tonale, concept SUV di Alfa Romeo, sbaraglia la concorrenza agguerrita e si aggiudica il “Car Design Award 2019” nella categoria “Concept Car” In occasione della prima giornata del Parco Valentino 2019, la cerimonia di premiazione del “Car Design Award” organizzata dalla rivista Auto&Design. Nato nel 1984, il prestigioso concorso internazionale è suddiviso in tre categorie – “Progetti di vetture ...

Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sbilanciarsi : “penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...

Alfa Romeo - Una Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000 : Il Centro Stile Alfa Romeo ha creato un esemplare unico di Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000, la manifestazione non competitiva che ogni anno porta decine si supercar, prototipi e modelli unici su strada per beneficenza. L'edizione di quest'anno è partita dall'isola greca di Mykonos e arriverà a Ibiza passando anche per l'Italia. Il ricavato dell'iniziativa sarà totalmente devoluto alla Gumball Foundation, un'associazione che promuove ...

Motori – Alfa Romeo : tutta “la meccanica delle emozioni” romba ai “Quadrifoglio Days” [GALLERY] : Alfa Romeo, regala ai suoi clienti l’emozione di vivere un giorno in pista alla guida delle performanti Stelvio e Giulia Quadrifoglio, assistiti da piloti professionisti Per il secondo anno consecutivo, Alfa Romeo ha regalato ai sui ospiti durante lo scorso fine settimana la possibilità di vivere un’esclusiva esperienza all’insegna delle emozioni in vero stile Alfa Romeo con la gamma Quadrifoglio presso il Proving Ground ...