Albiol saluta il Napoli | “sei anni incredibili | è mancato solo lo scudetto”

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...