Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina | Per il 2020 a me risulta si parli di

(Di giovedì 4 luglio 2019) Al, intervistato dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, siper la conduzione del 'Festival di' in coppia con, assente dalle scene, da quasi 25 anni ("Faremmo un botto pazzesco"). Fuori da questo ambizioso progetto, l'ex moglie e ritrovata collega, RoPower (con cui, nel non troppo lontano 2015, ufficializzò la reunion proprio sul palco dell'Ariston): Troppo scontato. Con le nostre canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, io e Roabbiamo fatto la storia die della canzone italiana. ... Ronon ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana,è italiano al cento per cento, non è il suo genere. Retroscena Blogo:, con Amadeus conduttore il direttore artistico sarà Mogol? Alsipercon ...

