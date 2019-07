4 luglio | polemica per la parata militare voluta da Trump

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) I carri armati e i blindati sono arrivati alla Casa Bianca a Washington, pronti per laper la festa dell'Indipendenzada. Una celebrazione inedita, col presidente che parlerà davanti a migliaia di soldati, mentre gli aerei sfrecceranno nel cielo, una cornice scenografica ad uso e consumo delle tv. Una scelta molto criticata dai democratici, ma anche dai massimi rappresentanti dell'amministrazione cittadina e da molti ufficiali militari che ritengono che il presidente stia usando le truppe come comparse a fini politici. E divide i cittadini."È del tutto inappropriato festeggiare così il 4che è una festa non politica per gli Stati Uniti el'ha rubata per farla diventare la festa nazionale del presidente", dice Ann Wright, attivista e colonnello dell'esercito degli Stati Uniti in pensione. "Io vedo i tank in strada e ho paura, mi sento come se ...

