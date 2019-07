4 Luglio | Festa dell' Indipendenza Usa | allerta sicurezza | Washington e NY blindate

4 Luglio - FESTA DELL'INDIPENDENZA/ Parata militare sulle note di Star Wars : 4 LUGLIO, FESTA DELL'INDIPENDENZA: la Parata militare voluta fortemente dal presidente Trump, si terrà questa sera a Washington. Alcune anticipazioni

RIVIERA / Anticipazioni 4 Luglio 2019 : un ospite inatteso alla festa... : RIVIERA, Anticipazioni 4 luglio 2019, in prima tv su Canale 5. Georgina sfrutta il gala per incastrare Christos; la Polizia trova i resti dello yacht.

4 Luglio - festa dell'indipendenza/ Pronto il grande show : parate - bande e fuochi : 4 luglio, festa dell'indipendenza. Fra poche ore a Washington il grande evento: prima la parata militare, poi le bande e infine i fuochi

4 Luglio - FESTA DELL'INDIPENDENZA/ Tutto pronto per la parata di Trump a Washington : 4 LUGLIO, FESTA DELL'INDIPENDENZA negli Stati Uniti: una maxi parata militare in programma oggi a Washington, voluta da Trump

4 Luglio - festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti/ Polemica per la parata di Trump : 4 luglio, festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti: Polemica contro Donald Trump per la parata militare in programma quest'oggi

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 Luglio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Universiadi Napoli - la manifestazione in programma dal 3 al 14 Luglio : Rai2 rete ufficiale : Manca pochissimo all'inizio delle Universiadi 2019. Teatro della manifestazione internazionale, giunta alla XXX edizione, sarà Napoli, che per la prima volta nella sua storia ospiterà la manifestazione dell'Olimpiade Universitaria. Nella sua forma moderna l’Universiade fu concepita dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che organizzò la prima edizione, a Torino, nel 1959. Il Belpaese è complessivamente la quinta volta che fa da paese ...

Disinfestazione 2019 a Modica a Luglio : ecco i giorni e dove : Il primo luglio a Modica parte la Disinfestazione del territorio. Il Comune di Modica dirama il programma dei giorni e dove

La Serie C compie 60 anni - fervono i preparativi per la festa : il 16 Luglio presenti Infantino e Gravina : Era il 13 luglio 1959 quando Artemio Franchi firmò l’atto di nascita della C. fervono i preparativi per la celebrazione dei 60 anni. “Mancano poco più di 2 settimane al giorno dedicato alla C, tra storia e innovazione– racconta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. Il 16 luglio, infatti, sarà la giornata della C con più eventi a cui parteciperanno anche il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, ...

Le Universiadi 2019 - si svolgeranno dal 3 al 14 Luglio - tutte le date - gli orari e i prezzi per assistere alle manifestazioni - i dettagli : La città di Napoli ha predisposto diverse location per accogliere le sfide sportive multidisciplinari, rinnovandone molte, come lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, lo Stadio Collana a Napoli, il Palabarbuto e la piscina Scandone a Bagnoli. Le Universiadi di Napoli 2019 si svolgeranno dal 3 al 14 Luglio: tutte le date, gli orari e i prezzi per assistere alle manifestazioni.#Napoli #Universiadi Qui potete trovare tutte le informazioni ...

Berlusconi a Toti : “Fermati - annulla manifestazione 6 Luglio” : Ho chiesto a Giovanni di non fare nulla il 6 luglio per evitare che diventi un'iniziativa di parte... Raccontano che ieri sera, al vertice di palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi abbia invitato Giovanni Toti ad annullare la sua manifestazione 'Italia in crescita!', in programma al teatro Brancaccio di Roma. Presidente, non ti preoccupare, avrebbe replicato il governatore ligure, spiegando di aver confermato l'appuntamento perché già è stato ...

Sorso - dal 5 al 7 Luglio tre giorni di festa per San Costantino : Tre giorni di festeggiamenti civili e religiosi sono in programma dal 5 al 7 luglio a Sorso, nella provincia di Sassari, per ricordare San Costantino imperatore. Gli eventi religiosi si terranno nella chiesa della Madonna d'Itria, comunemente chiamata “Sant'Antonio” in Piazza Marginesu, mentre quelli civili si svolgeranno nella Piazza Garibaldi. I festeggiamenti religiosi Sabato 6 luglio, vigilia della festa, alle 18:30 la recita dei Vespri ...

A Zurigo tra il 5 e il 7 Luglio la festa delle feste - lo Züri Fäscht : Dal 5 al 7 luglio prossimi, due milioni di persone invaderanno in modo pacifico e festoso le strade lungo la Limmat e attorno al lago di Zurigo per lo Züri Fäscht – la festa della città di Zurigo. Ogni tre anni, dal 1951, la popolazione di Zurigo e migliaia di visitatori provenienti dalla Svizzera e da tutto il mondo si danno appuntamento in città, durante il primo week-end di luglio, per la “festa popolare più grande della Svizzera”. Ad ...