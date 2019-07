12 manifestanti sono stati arrestati per l’irruzione nel parlamento di Hong Kong

In Sudan le opposizioni dicono che sono stati recuperati nel Nilo i corpi di 40 manifestanti uccisi dai militari : In Sudan le opposizioni hanno detto che sono stati recuperati nel Nilo una quarantina di corpi di manifestanti uccisi dai militari negli ultimi due giorni. Mercoledì il bilancio dei civili morti negli scontri si è aggravato: l’organizzazione di medici vicina

Salvini a Bari - contestazione in piazza : centinaia di manifestanti - molti sono mascherati da Zorro : Corteo a poche decine di metri da via Sparano, dove si tiene il comizio della Lega. centinaia di striscioni in tutta la Puglia, dove il leader leghista è stato contestato in tutte le piazze