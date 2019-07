Wimbledon – Naomi Osaka crolla in conferenza stampa | “posso andarmene? Sto per piangere”

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo la sconfitta al primo turno dicontro Putintseva,è costretta ad interrompere la: la tennista giapponese lascia prima di mettersi a piangere Ha dominato il tennis femminile negli ultimi mesi, ma come spesso accade nel panorama WTA, dopo essere arrivati in cima, la caduta rischia di essere alquanto rovinosa: lo sa beneche si è portata a casa US Open e Australian Open in scioltezza, insieme alla prima posizione nel ranking femminile, venendo travolta da un’ondata di popolarità e pressione che non è riuscita a gestire. Nell’ultimo periodo, la tennista nipponica è stata sconfitta al Roland Garros da Siniakova interrompendo la streak di 16 vittorie consecutive, ha perso la vetta WTA per mano di Ashleigh Barty ed è stata eliminata al primo turno dida Yulia Putintseva. LaPresse Indopo ...

