ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ottimi risultati e qualche delusione per glial2019. Le qualificazioni hanno regalato all'Italia numerose soddisfazioni e lunedi' Thomas Fabbiano ha siglato l'upset piu' clamoroso della giornata inaugurale di, eliminando in cinque set (6-4 3-6 6-4 6-7 6-3) la testa di serie numero 7 del tabellone Stefanos Tsitsipas, il principale esponente della Next Gen. "Non c'e' che dire, una delle giornate piu' belle della mia carriera", ha ammesso a fine partita il pugliese, che si e' preso una bella rivincita sul greco dopo la sconfitta subita dodici mesi fa proprio sui campi dell'All England Club.Superato al primo turno il cileno Jarry (6-3 6-7 6-1 6-2), Andreas Seppi si e' guadagnato una sfida accessibile contro l'argentino Guido Pella. "Gliche vincono sull'erba? Non so se e' cambiata l'erba, sono cambiati i giocatori", ha detto Seppi a margine del ...

ilfogliettone : Wimbledon: luci e ombre italiani, ok Fognini out Cecchinato - - oktennis : Wimbledon, qualificazioni: più ombre che luci per i ragazzi italiani -