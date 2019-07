Wimbledon – Fabbiano vola al terzo turno | l’azzurro motivato | “posso dire la mia con

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi avanti 2-1 su Pella - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

VIDEO Thomas Fabbiano - il maratoneta a Wimbledon : l’azzurro batte in cinque set Karlovic e si regala il terzo turno : Thomas Fabbiano ci ha preso gusto e si regala un’altra strepitosa vittoria al quinto set. Il tennista pugliese raggiunge per il secondo anno consecutivo il terzo turno a Wimbledon dopo aver battuto il croato Ivo Karlovic. Un successo arrivato dopo tre ore e undici minuti di battaglia con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-7 6-4. Una grande partita per Fabbiano, che si è ripetuto dopo il fantastico esordio con Stefanos Tsitsipas. Non era facile ...

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano batte anche il gigante Ivo Karlovic. Altra impresa al quinto set : Thomas Fabbiano ci ha preso gusto e si regala un’Altra strepitosa vittoria al quinto set. Il tennista pugliese raggiunge per il secondo anno consecutivo il terzo turno a Wimbledon dopo aver battuto il croato Ivo Karlovic. Un successo arrivato dopo tre ore e undici minuti di battaglia con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-7 6-4. Una grande partita per Fabbiano, che si è ripetuto dopo il fantastico esordio con Stefanos Tsitsipas. Non era facile ...

ATP Wimbledon – Fabbiano - l’ammazza giganti : il tennista azzurro stende Karlovic e vola al terzo turno : Thomas Fabbiano accede ai sedicesimi di Wimbledon: il tennista italiano super Ivo Karlovic in 5 set e prenota la sfida contro uno fra Edmund e Verdasco Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas all’esordio, Thomas Fabbiano si toglie un’altra grande soddisfazione in quel di Wimbledon. Il tennista azzurro numero 89 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il sedicesimi di finale del torneo britannico superando il gigante (2 metri e ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 6-4 - il pugliese vince la maratona e vola al terzo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 FABBIANO vola AL terzo turno!!! Sbaglia la volèe Karlovic che regala il match all’azzurro (6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4). 40-A Passante vincente di Fabbiano sulla seconda dell’avversario! 40-40 Ancora ace di Karlovic. 30-40 Ace del croato che salva il primo match point. 15-40 Doppio fallo di Karlovic! Due match point per l’azzurro. 15-30 Risposta potente di Fabbiano, sbaglia ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 4-3 - ancora nessun break nel quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Difesa maestosa di Fabbiano che poi chiude con un passante da cineteca! 30-40 Rovescio in rete del pugliese, momento difficile. 30-30 Slice lungo di Fabbiano. 30-15 Risposta corta di Karlovic che sorprende il rivale. 30-0 Prima vincente del pugliese. 15-0 Servizio e dritto vincente di Fabbiano. 4-4 Ace numero 36 e battuta tenuta a zero. 40-0 Ace tanto per cambiare di Karlovic. 30-0 Serve ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 3-2 - avvio di quinto set senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passante straordinario dell’azzurro. 3-2 Non passa ancora la risposta del croato. 40-15 Prima eccezionale di Fabbiano. 30-15 Dritto di Karlovic sul nastro. 15-15 Smorzata di Fabbiano in rete. 15-0 Prima vincente per il pugliese. 2-2 Seconda ancora sulla riga, Fabbiano non può nulla. 40-15 Stavolta il punto lo frutta la seconda. 30-15 Prima vincente di Karlovic. 15-15 Doppio fallo ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Rischia troppo con il dritto Fabbiano, si decide tutto al quinto set. 4-6 Largo il passante di Fabbiano, due set point per il croato. 4-5 Karlovic si apre il campo e poi chiude con lo smash. 4-4 Risposta di Fabbiano troppo profonda. 4-3 ACE VITALE DI FABBIANO! 3-3 Risposta profonda di Karlovic che sorprende l’azzurro. 3-2 Prima al corpo vincente per il croato. 3-1 Bel punto di ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 4-5 - Fabbiano serve per rimanere nel set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante stupendo di Fabbiano sul serve and volley di Karlovic. 30-15 Doppio fallo per Karlovic. 30-0 Prima vincente tanto per cambiare. 15-0 Subito ace per il croato. 5-5 Lungo l’attacco di Karlovic. 40-15 Fabbiano trova bene la riga con il dritto. 30-15 Il rovescio resta sulla racchetta a Karlovic. 15-15 Il croato risponde profondo e sorprende Fabbiano. 15-0 Slice troppo ...