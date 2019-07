Wimbledon – A Simona Halep il derby romeno del secondo turno | Buzarnescu sconfitta al

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)vince ilcontro Mihaela: la tennista numero 7 al mondo si impone al terzo set contro la connazionaleaccede ai sedicesimi di finale di. La tennista numero 7 al mondo vince ilcontro la connazionale Mihaela, numero 53 del ranking mondiale femminile. Servono 1 ora e 52 minuti alla campionessa Roland Garros 2018 per ottenere il pass per il terzotrionfa in 3 set con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 6-2.L'articolo– Aildelal terzo set SPORTFAIR.

SuperTennisTv : .@Simona_Halep si aggiudica il derby contro Buzarnescu e raggiunge Azarenka al 3° turno! #tennis #Wimbledon - naffa1 : @delsuc1 @WTA @MikiBuzarnescu @Simona_Halep @Wimbledon Hai Simooooo #simona_halep - unzippedmouth : @Simona_Halep @Wimbledon @WilsonTennis @Nikecourt Yess bravo fata noastra! Mandri ca suntem co nationali ???????????????????? -