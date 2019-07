Wimbledon 2019 | Djokovic e Anderson avanti | Wawrinka KO Verdasco elimina Edmund | troverà

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic liquida in tre set Denis Kudla ed accede al terzo turno : Missione compiuta per Novak Djokovic. Nell’ultimo match in programma sul Centrale di Wimbledon, il campione serbo (n.1 del mondo) si è imposto contro l’americano Denis Kudla (n.111 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in 1 ora e 33 minuti. Un match di buona qualità quella dell’asso nativo di Belgrado, mettendo in mostra il solito repertorio tutta solidità ed elasticità. Pronostici rispettati e campione in carica che ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Seppi eliminato - Fabbiano si impone su Karlovic al quinto - Wawrinka eliminato da Opelka! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - 5-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA. Subito break per Pella nel quinto set : 0-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Out la risposta di dritto di Seppi 30-30 Se ne va la risposta di Seppi 15-30 Doppio fallo Pella 15-15 Esce il dritto di Seppi 0-15 Errore di dritto di Pella 0-2 Se ne va il dritto di Seppi, arriva il break Vantaggio esterno: esce il dritto di Seppi Parità: l’accelerazione di dritto in lungolinea di Pella Vantaggio interno: servizio e dritto Seppi 40-40 Bello scambio di Seppi che ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA. L’azzurro si porta avanti e piazza il break nel quarto set : 2-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Ancora un errore ingenuo di Seppi che subisce subito il contro break dopo un game pessimo 15-40 Se ne va il dritto di Seppi 15-30 Esce la risposta di Pella 0-30 Errore e doppio fallo di Seppi 2-1 Doppio fallo sanguinolento di Pella e Seppi conquista il break 30-40 scambio lungo, esce il diritto di Pella 30-30 Bella risposta dell’italiano 30-15 Errore sul dritto di Seppi 15-15 Ace ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro si porta avanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Ancora prima e dritto per un fantastico Seppi che si porta sul 2-1 nel computo dei set. 40-0 ACE!! Tre set point. 30-0 Ancora prima forte e dritto a chiudere il punto. 15-0 Prima vincente di Seppi. 5-4 Ace di Pella. 40-15 Accelera bene con il dritto l’argentino. 30-15 Sbaglia uno smash importnate Seppi. 15-15 Tentativo di lungolinea fuori di Pella. 15-0 Slice lungo di Seppi. 5-3 ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - 2-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : break dell’azzurro nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Sbaglia il dritto Pella, arriva il break per Seppi! 40-A Largo lo slice dell’argentino, altra palla break. 40-40 Troppo stretto il dritto di Pella. A-40 Ancora una smorzata su cui Seppi non può arrivare. 40-40 Palla corta deliziosa dell’argentino. 40-A Scappa il dritto a Pella, quarto break point per Seppi. 40-40 Gran contropiede di dritto dell’italiano. A-40 Rovescio in ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro vince il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Scappa il dritto all’argentino, 1-1 nei set. 40-0 Passante in lungolinea di Pella che non va. 30-0 secondo ACE CONSECUTIVO! 15-0 ACE DI SEPPI! 5-4 Lungo il rovescio di Pella, Seppi servirà per pareggiare il computo dei set. 30-40 Sbaglia la volèe Pella, palla break per l’azzurro! 30-30 Dritto sbilenco dell’argentino. 30-15 Seppi si costruisce il punto e chiude con lo ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il secondo set prosegue senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Prima annullata con un ace. 0-40 Gran passante di Pella, tre palle break. 0-30 Lungo il dritto in avanzamento dell’azzurro. 0-15 Incrocia troppo il dritto Seppi. 3-4 Sempre prima vincente di Pella. 40-15 In rete il dritto dell’italiano. 30-15 Out la risposta di Seppi. 15-15 Spinge bene stavolta con il dritto l’argentino. 0-15 Troppo profondo il dritto di Pella. 3-3 ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il secondo set si apre senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima discesa a rete di Seppi. 2-3 Dritto dell’argentino all’incrocio delle righe. 40-30 Palla corta morbidissima di Pella. 30-30 Il nastro ferma il rovescio dell’azzurro. 15-30 Super risposta di dritto di Seppi. 15-15 Sbaglia il lungolinea Pella. 15-0 Risposta lunga dell’italiano. 2-2 Spinge bene con il dritto Seppi. A-40 Prima in campo e dritto vincente ...

LIVE Seppi-Pella 4-6 - 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il secondo set si apre senza break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace di Pella che tiene la battuta a zero anch’egli. 40-0 Largo il dritto di Seppi. 30-0 Prima vincente di Pella. 15-0 Risposta in rete dell’azzurro. 1-1 L’azzurro chiude il game a zero con una prima ben giocata. 40-0 Dritto vincente di Seppi. 30-0 Seppi chiude un buon punto in volèe. 15-0 Palla corta ben giocata dall’azzurro. 0-1 Risposta di Seppi in rete. A-40 ...

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano batte anche il gigante Ivo Karlovic. Altra impresa al quinto set : Thomas Fabbiano ci ha preso gusto e si regala un’Altra strepitosa vittoria al quinto set. Il tennista pugliese raggiunge per il secondo anno consecutivo il terzo turno a Wimbledon dopo aver battuto il croato Ivo Karlovic. Un successo arrivato dopo tre ore e undici minuti di battaglia con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-7 6-4. Una grande partita per Fabbiano, che si è ripetuto dopo il fantastico esordio con Stefanos Tsitsipas. Non era facile ...

