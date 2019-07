WhatsApp tra medici e pazienti per terapie | attenti viola privacy Ue

Persistono i problemi con le notifiche WhatsApp per Samsung Galaxy S8 : le uniche strade percorribili : Dopo gli ultimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S8 (sento di includere anche quello di luglio, essendo stato rilasciato con grande velocità dal produttore coreano come avrete notato dal nostro articolo di ieri), sembra persistere un problema ormai storico per chi ha deciso di puntare sullo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Mi riferisco alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp, o, in alternativa, al fatto che si ...

Pedopornografia - 51 indagati tra cui 30 minorenni : si scambiavano immagini erotiche di minori su gruppi WhatsApp : “Tana della Luna” e “scoobyDank”: sono questi i nomi di due gruppi Whatsapp ai quali partecipavano circa 300 persone per scambiarsi materiale pedopornografico. A scoprire il grosso giro di Pedopornografia online sono state la Procura Distrettuale e quella per i minorenni di Catania che hanno indagato 51 persone tra cui 30 minori per detenzione e divulgazione di pornografia minorile online. Le indagini sono partite grazie ...

Milano - abusa di tre bambine tramite un falso profilo WhatsApp. Arrestato 48enne con problemi psicologici : Un uomo ha abusato per tre anni di tre bambine tra gli 11 e i 13 anni grazie a un profilo falso su Whatsapp. È successo in una cittadina tra Milano e Lodi, dove l’uomo di 48 anni, incensurato e con problemi psicologici, attirava le bambine in casa abusandone e filmandole. L’uomo è stato Arrestato su ordine del gip di Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva finto di essere una bambina di nome ...

WhatsApp dichiara guerra allo spam : da dicembre la piattaforma intraprenderà azioni legali : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea, è ormai installata in quasi tutti gli smartphone, al punto da diventare sinonimo di "messaggi". Nata nel 2009, dal 2014 fa parte del gruppo di Facebook e ha oltre 200 milioni di utenti attivi nel mondo. Da tempo viene utilizzata anche come canale di comunicazione diretta tra i consumatori e le aziende, e ciò spesso avviene tramite le homepage delle ditte, sostituendo di fatto le ...

Cagliari - ufficiale il rinnovo di Luca Cigarini : l’annuncio arriva tramite… WhatsApp [FOTO] : Il presidente Giulini ha annunciato il rinnovo di Luca Cigarini pubblicando su Twitter lo screen della conversazione Whatsapp Luca Cigarini ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari, prolungando così la sua esperienza in maglia rossoblù. Fin qui nulla di strano, ma a destare scalpore è stato l’annuncio ufficiale del presidente Giulini. Il numero uno del club sardo ha infatti postato su Twitter lo screenshot di una conversazione ...

Le app - anche WhatsApp - ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 : L'ultimo aggiornamento di sistema include un nuovo SDK ultra-wide per applicazioni di terze parti che potranno utilizzare la videocamera grandangolare posteriore su Galaxy S10 e la vista non ritagliata per i selfie. Esiste un modo per utilizzare la fotocamera posteriore ultra-wide di Samsung Galaxy S10 per scattare una foto in WhatsApp. L'articolo Le app, anche WhatsApp, ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 proviene ...

Come registrare chiamate WhatsApp : Da un po’ di tempo vi state chiedendo se è possibile salvare sul dispositivo le conversazioni vocali effettuate attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook. Con questa nuova guida odierna, intitolata “Come registrare leggi di più...

WhatsApp - tre funzioni esterne che pochi usano : tra cui Unseen : Non tutti gli utenti di Whatsapp usano tre funzioni esterne legate ad essa, davvero interessanti. Si tratta di: Unseen, What’s Tracker e WAMR

Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin : L'era dei pagamenti digitali su WhatsApp è sempre più vicina: Mark Zuckerberg registra in Svizzera una nuova azienda, Libra, e la possibilità di pagare tramite Global Coin in un battibaleno non è più un lontano miraggio. L'articolo Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin proviene da TuttoAndroid.

Strane apparizioni del dark mode su WhatsApp - vicino il rilascio? : Direttamente in app, alcuni utenti testimoniano l'avvistamento della modalità notturna Del dark mode su WhatsApp o meglio della modalità notturna sull'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo si parla da mesi e mesi. La funzione tanto attesa è stata avvistata e poi attivata nella beta Android dell'app da tempo ma ora ci sono determinati segnali che fanno credere ad una sua implementazione ben vicina. Come al solito, ...

Su WhatsApp si potranno scambiare criptovalute : (Foto: Chesnot/Getty Images) Se ne parla da qualche tempo e da oggi è una realtà: si tratta della possibilità di scambiare criptovalute semplicemente tramite WhatsApp. In un tweet l’azienda svizzera Zulu Republic, che si occupa dello sviluppo di software basati sulla blockchain di Ethereum, ha annunciato di aver messo a punto un sistema che consentirà al miliardo di utenti della piattaforma di messaggistica di scambiare criptovalute tramite la ...

De Rossi - gli audio WhatsApp sul contratto a gettone : Il caso De Rossi sembra non avere mai fine. In mattinata, infatti, nella capitale è circolato un audio Whats App con la voce presumibilmente di De Rossi che ad un amico confessa un retroscena...

Come capire se siamo stati spiati attraverso WhatsApp : Whatsapp invita con urgenza i suoi utenti ad aggiornare l'app di messaggistica istantanea, dopo aver scoperto che una falla nei suoi sistemi è stata usata per condurre delle operazioni di spionaggio. Responsabile ne sarebbe la società israeliana Nso Group, sotto accusa per aver fornito software di spionaggio a governi illiberali che l'hanno utilizzato per monitorare i telefoni di attivisti per i diritti umani. Secondo quanto riportato dal ...