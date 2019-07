Votate per Castaldo M5S senza gruppo | volantini per la vicepresidenza a

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Stand up for pluralism, vote for Fabio Massimo”, ivengono distribuiti da alcuni assistenti del M5s all’ingresso dell’aula a Strasburgo mentre sono in corso le votazioni per la presidenza del Parlamento europeo (favorito il Dem David Sassoli). Che vuol dire?ci riprova: vicepresidente uscente dell’Eurocamera si ricandida alla stessa carica (il voto sui vicepresidenti si tiene subito dopo l’elezione del presidente). E fin qui non sarebbe una notizia, se non fosse che in questa legislatura i 14 eletti del Movimento cinquestelle non hanno un: non sono riusciti a trovare le alleanze per formarlo.Però ci provano lo stesso, con una campagna elettorale alquanto ‘originale’ in un Parlamento dove le cariche si decidono con le trattative tra i partiti, gli accordi, i negoziati. Loro ci provano con i ...

