Volley | Universiadi Napoli 2019 | il calendario delle partite dell’Italia Date

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’Italia delmaschile sarà presente alleche andranno in scena adal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Svizzera, Argentina, Giappone, Messico: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e di inseguire una medaglia di fronte al caloroso pubblico del PalaSele di Eboli. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e tutti gli oraridell’Italia delmaschile alleITALIA, PROGRAMMA, ORARI SABATO 5 LUGLIO: 17.30 Italia-Svizzera LUNEDÌ 7 LUGLIO: 20.00 Italia-Argentina MARTEDÌ 8 LUGLIO: 20.00 Italia-Giappone MERCOLEDÌ 9 LUGLIO: 20.00 Italia-Messico: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING Lesaranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e Rai ...

marcosgarbi1982 : Universiadi al via: due cafoscarine nel volley e nell'atletica - ReggioPress : Volley, Nicola Salsi torna in gialloblu e si prepara per le Universiadi - Telereggio1 : Dopo due stagioni al Club Italia, il reggiano Nicola Salsi, alzatore classe 1997, torna a Modena Volley. “Non vedo… -